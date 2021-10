Nizozemska princesa Amalija se bo lahko poročila z žensko in obdržala prestol

Nizozemska je ena najbolj liberalnih držav, kar se tiče istospolnih porok. Bila je prva država, ki je leta 2001 uzakonila istospolno poroko. Z izdajo knjige "Amalija, dolžnost kliče", ki jo je napisal Peter Rehwinkel, pa se je pojavilo vprašanje, kako je z istospolnimi porokami članov kraljeve družine. To vprašanje je vlada problematizirala že leta 2000 in, kot navaja avtor, prepovedovala istospolne poroke članov monarhije. Oziroma bi z istospolno poroko ti izgubili možnost, da zasedejo kraljevi prestol.

Temo istospolnih porok članov monarhije so obravnavali tudi v parlamentu. Premier Mark Rutte je bil jasen, da so se časi spremenili in da z istospolno poroko prestol ne sme biti ogrožen. Kraljeva poroka pa vseeno potrebuje odobritev parlamenta. V preteklosti so se člani monarhije že odrekli svojemu nasledstvu, da so se lahko poročili brez dovoljenja.