Nizozemska odpravlja pravilo medsebojne razdalje, v Rusiji narašča število obolelih

Na Nizozemskem po več kot 18 mesecih odpravljajo obvezno medsebojno razdaljo 1,5 metra. Namesto tega bo za vse, ki so starejši od 13 let, pri vstopu v lokale ter na kulturne in športne prireditve veljajo, da morajo dokazati, da so cepljeni proti covidu-19 ali prebolevniki ali imajo negativen test na okužbo z novim koronavirusom. Med tem se razmere v Rusiji slabšajo, prvič po 14. avgustu so zabeležili več kot 22.000 novih primerov covida.

"Na tak način z velikim korakom stopamo v smeri družbe brez omejevalnih protikoronskih ukrepov," je v petek sporočila nizozemska vlada. Številni nizozemski gostinci so sicer napovedali, da ne bodo preverjali pravila PCT. Tudi iz posameznih občin so sporočili, da v prvih tednih kršiteljev brez dokazovanja PCT ne bodo kaznovali. Za tiste, ki niso cepljeni ali niso preboleli covida-19, bo na voljo brezplačno testiranje na okužbo. So pa nizozemski nasprotniki cepljenja proti covidu-19 že napovedali proteste v Haagu. icon-expand Po več kot 18 mesecih odpravljajo medsebojno razdaljo FOTO: Shutterstock Že prej so na Nizozemskem omejitve za zajezitev okužb z novim koronavirusom odpravili na šolah in fakultetah. V večini primerov tudi obvezno nošenje zaščitnih mask; te so še naprej obvezne na avtobusih in vlakih. Nizozemske diskoteke in nočni klubi pa se morajo zapreti ob polnoči. Nizozemska se je za odpravo obvezne medsebojne razdalje odločila zaradi ugodne epidemiološke slike. V državi je polno cepljeni 82 odstotkov odraslih. Sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 ljudi je trenutno 77. Rusija: v zadnjih 24 urah zaradi covida-19 umrlo 822 ljudi V zadnjem dnevu je bilo v Rusiji registriranih 22.041 novih primerov koronavirusa, skupno število obolelih tako znaša 7.398.415, kažejo podatki Zveznega protikrizninega center za preprečevanje covida. V zadnjih 24 urah je v Rusiji zaradi covida-19 umrlo 822 ljudi, skupno število smrtnih žrtev se je povzpelo na 203.095. To je že peti dan zapored z več kot 800 smrtnimi primeri, povezanimi s covidom. icon-expand Koronavirus pasica nova FOTO: 24ur.com