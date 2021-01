Nizozemska vlada zaradi afere z otroškimi dodatki odstopila

Vlada je odstopila zaradi škandala, v katerem so zaradi neutemeljenih obtožb o davčnih goljufijah 20.000 družinam odvzeli otroške dodatke, ki so jih morali starši vračati za nazaj, številne družine pa so se morale zato celo zadolžiti. Gre večinoma za družine priseljencev.

Odločitev, ki so jo sprejeli danes na seji vlade v Haagu, je prišla v trenutku, ko se Nizozemska spopada z epidemijo covida-19. V državi so pred kratkim sprejeli stroge protikoronske ukrepe, pristojni ministri pa razmišljajo o zaostrovanju. Vlada naj bi sicer do parlamentarnih volitev marca opravljala tekoče posle.

Parlamentarna komisija je decembra objavila poročilo o aferi, v katerem je ugotovila, da so med letoma 2013 in 2019 odvzeli otroške dodatke več tisoč družinam, potem ko so jih zaradi upravne napake neupravičeno obtožili davčnih goljufij. Komisija je ugotovila, da je nizozemski davčni organ s tem kršil temeljna načela pravne države. Zaradi te napake so približno 20.000 delavskih družin preganjali na sodišču, ki jim je odredilo vračanje otroških dodatkov in zavrnilo pravico do pritožbe.

Vlada se je staršem že opravičila in vsaki od prizadetih družin plačala 30.000 evrov.

Štiri koalicijske stranke so se na poročilo različno odzvale. O njem naj bi parlament razpravljal v torek, ko naj bi predvidoma tudi glasoval o nezaupnici vladi. Kot kaže, pa se je vlada raje odločila za odstop. Kljub temu naj bi zaradi pandemije covida-19 po napovedih Rutteja vse svoje naloge vlada opravljala še naprej. Rutte je sicer zaradi pandemije nasprotoval odstopu, saj meni, da država v času zdravstvene krize potrebuje stabilno vlado.

Odstop vlade bo verjetno imel majhen vpliv na izid parlamentarnih volitev 17. marca, saj Ruttejeva konservativna stranka VVD vodi v anketah.

Nizozemska vlada je sicer že v preteklosti odstopila v znak kolektivne odgovornosti. Leta 2002 je takratna vlada odstopila po objavi poročila, v katerem so letele kritike na račun ministrov in vojske, ker sedem let pred tem niso preprečili poboja muslimanov v Srebrenici.