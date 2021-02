Nizozemska zaradi zlorab ustavila posvojitve iz tujine

Preiskava se je osredotočila na posvojitve otrok iz Bangladeša, Brazilije, Kolumbije in Šrilanke, in sicer v obdobju med 1967 in 1998. Minister za lokalno zaščito Sander Dekker je dejal, da nizozemske vlade skozi leta niso ukrepale. Zlorabe so vključevale prisilo ali pa plačilo materam, da so se odrekle otrokom.

Preiskovalni odbor je ugotovil, da so se nizozemski vladni uradniki zavedali kršitev in da so bili nekateri celo vpleteni v zlorabe, čeprav niso odkrili dokazov o podkupovanju.