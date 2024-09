Nizozemska želi 'drastično zmanjšati' vstop nezakonitih migrantov

Nizozemska vlada želi po besedah ministrice Faber, ki je o nameri Nizozemske v pismu danes obvestila Evropsko komisijo, zagotoviti, da se vstop prosilcev za azil in nezakonitih migrantov "drastično zmanjša". To je potrebno "za izpolnitev naših ustavnih dolžnosti, kot so zagotavljanje stanovanj, zdravstvene oskrbe in izobraževanja".

Nizozemska je svojo namero objavila le nekaj dni po tistem, ko je koalicijska vlada premierja Dicka Schoofa napovedala korenito spremembo azilne politike. "Ne moremo več prenašati velikega vala migrantov v našo državo," je ob tej priložnosti dejal premier.

V Bruslju so danes potrdili prejem pisma, pri tem pa opozorili, da je izvzetje iz pravil mogoče le ob spremembi pogodb EU. V tej luči zato ne pričakujejo nobenih takojšnjih sprememb pravil EU o azilu in migracijah, ki so za Nizozemsko še naprej zavezujoča, je povedala tiskovna predstavnica Evropske komisije Anitta Hipper.

Izjeme za države članice EU so redke in malo verjetno je, da bo Nizozemska uspela s svojo zahtevo po izvzetju iz pravil azilne politike, poročajo tuje tiskovne agencije. Za takšno izjemo, imenovano "opt-out", se mora običajno strinjati vseh 27 držav članic. Poleg tega so se države EU že dogovorile o reformi azilne politike, saj so maja sprejele evropski pakt o migracijah in azilu, s katerim želi EU celovito urediti upravljanje migracij.