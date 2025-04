Nizozemske oblasti svarijo potrošnike pred domačimi jajci

Nizozemski nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje (RIVM) je potrošnike pred veliko nočjo opozoril, da lahko nekomercialna jajca – jajca, ki so jih znesle domače kokoši in ne kupljena v trgovinah ali na tržnicah – vsebujejo visoke ravni PFAS, kar, kot so sporočili, kažejo ugotovitve njihove raziskave, ki so jo izvedli na 60 lokacijah, poroča Politico.