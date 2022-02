Nizozemski ginekolog z lastno spermo oplodil najmanj 21 žensk

Jos Beek je bil ginekolog v mestecu Leiderdorp, ki leži okoli 20 kilometrov severno od Haaga. Vodil je ambulanto v bolnišnici, ki se je takrat imenovala Elisabeth, zdaj je to bolnišnica Alrijne.

Pri Beeku so se med letoma 1973 in 1998 zdravili številni pari, ki so imeli težave z neplodnostjo. In izkazalo se je, da pokojni ginekolog pri umetnih oploditvah očitno ni uporabil le sperme anonimnih darovalcev, temveč tudi svojo lastno. Škandal je izbruhnil, ko je organizacija, ki spremlja biološke starše otrok, rojenih po umetni oploditvi, odkrila ujemanje med Beekovim DNK in 21 otroki, katerih matere so se zdravile na njegovi kliniki.

Organizacija je stopila v stik tudi z vodstvom bolnišnice Alrijne, kjer pa ne verjamejo, da je ginekolog kdaj komu zaupal, kaj je storil, niti kaj je bil vzrok za to njegovo dejanje. Peter Jue, član upravnega odbora bolnišnice, je za lokalne medije prav tako dejal, da ne morejo izključiti možnosti, da je Beek biološki oče še številnim drugim otrokom. "Vse skupaj nas je močno šokiralo. Način, na katerega je deloval ta zdravnik, je nesprejemljiv," je dejal Jue. Bolnišnične evidence iz tistega obdobja ne obstajajo več, zato je nekdanje pacientke pozval, naj se zglasijo v bolnišnici.

Beek je sicer že tretji zdravnik za neplodnost na Nizozemskem, za katerega so ugotovili, da je med zdravljenjem uporabil lastno spermo. Oktobra 2020 so DNK-testi pokazali, da je bil ginekolog Jan Wildschut, ki je umrl leta 2009, biološki oče 17 otrok. Lani pa se je izkazalo, da je zdravnik Jan Karbaat uporabil lastno spermo pri spočetju 49 otrok.

Jue je poudaril, da protokoli iz 70. in 80. let prejšnjega stoletja, ko je bilo zdravljenje neplodnosti v povojih, niso imeli nič skupnega z današnjimi. "V letih, ko je ta zdravnik delal, predpisov o programih plodnosti skoraj ni bilo. Področje se je še razvijalo. Želimo poudariti, da je situacija zdaj povsem drugačna. Uporabljamo državne protokole ter delamo dosledno in skrbno. Naše delo je skrbno evidentirano," je še izpostavil Jue.

Po zakonu, ki je začel veljati leta 2004, imajo osebe na Nizozemskem, spočete z umetno oploditvijo, pravico izvedeti identiteto svojih bioloških staršev, ko dopolnijo 16 let.