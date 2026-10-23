Nizozemski obveščevalci naj bi odkrili skrivne bančne račune Jareda Kushnerja

Skrivni računi bi naj bili povezani z najmanj dvema milijardama dolarjev iz Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov (ZAE), je na podlagi odlomka iz nove knjige preiskovalnega novinarja Matthewa Cola poročala revija.

Cole v knjigi Princes and Thieves piše, da so nizozemski vojaški obveščevalci leta 2017 pridobili posnetke zaslona Kushnerjevega iPhonea, shranjene na strežniku ruske vojaške obveščevalne službe GRU. Izkoristili naj bi varnostno pomanjkljivost telefona in v začetku leta 2018 pridobili možnost spremljanja njegovega zaslona v realnem času.

Po navedbah iz knjige so opazili Kushnerjevo prijavo v bančni račun v ZAE, na katerem naj bi bilo več sto milijonov dolarjev, preusmerjenih prek banke v Azerbajdžanu. Vir, na katerega se sklicuje Cole, trdi, da je Kushner z računa nakazoval znatne zneske drugim osebam, med njimi vojaškemu poveljniku, plačancu in nekdanjemu plačanemu morilcu.

Savdski voditelji in voditelji ZAE naj bi med prvim mandatom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na račune, povezane s Kushnerjem, nakazali najmanj dve milijardi dolarjev. Med drugim naj bi bilo približno 750 milijonov dolarjev na računu dobrodelne organizacije v Abu Dabiju, kjer je bil Kushner pooblaščen za podpisovanje. Še okoli milijarda dolarjev naj bi bila povezana z izraelsko centralno banko, pri čemer naj bi izraelski premier Benjamin Netanjahu zahteval predhodno obvestilo o transakcijah.

Cole navaja tudi, da naj bi voditelji zalivskih držav sprva razpravljali o ločenem skladu v višini deset milijard dolarjev za financiranje Trumpovih prednostnih projektov, med drugim gradnje zidu na meji z Mehiko in njegove ponovne izvolitve.

Eden od virov je po navedbah v knjigi razkril, da je Kushner predsedniku ZAE Mohamedu bin Zajedu al Nahjanu obljubil, da bo pri Trumpu zagovarjal interese ZAE, če bodo sodelovali v skladu. Po oceni nekdanjega tožilca v preiskavi Roberta Muellerja bi lahko to pomenilo kršitev ameriških zakonov o podkupovanju in delovanju v imenu tujih držav.

Cole še piše, da štirje visoki predstavniki Trumpove vlade, med njimi dva svetovalca za nacionalno varnost, niso vedeli za morebitno predsedniško dovoljenje Kushnerja za dostop do tujih računov.

Zet ameriškega predsednika je očitke v četrtek zavrnil. Na omrežju X jih je označil za popolnoma nore, kategorično neresnične in nekaj, kar se nikoli ni zgodilo.

Zatrdil je, da avtor ni predložil niti enega dokaza, ki bi podprl obtožbe, kot so bančni izpiski, podatki o bančnih nakazilih, številke računov ali datumi transakcij. Spomnil je tudi, da je bil v času, na katerega se očitki nanašajo, podvržen intenzivnemu medijskemu nadzoru, več kongresnim preiskavam in preiskavi posebnega tožilca, pri čemer je po lastnih navedbah prostovoljno pričal več kot 30 ur.

"To niso novinarska razkritja, temveč nezaslišane izmišljotine, predstavljene kot preiskovalno novinarstvo," je zapisal.

Njegov odvetnik je že pred tem zanikal obstoj domnevnih računov in kakršno koli nezakonito ravnanje. "Takšni računi ne obstajajo in nikoli niso obstajali," je dejal za Vanity Fair ter dodal, da je imel Kushner za dogovore s tujimi predstavniki Trumpovo odobritev.

Kushnerjeve poslovne povezave z zalivskimi državami so bile pod drobnogledom že prej. Po odhodu iz Bele hiše je njegovo zasebno naložbeno podjetje Affinity Partners od savdskega državnega premoženjskega sklada, ki ga vodi savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, prejelo dve milijardi dolarjev naložb. Posel je sprožil vprašanja o morebitnem navzkrižju interesov.