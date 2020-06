Nizozemski policisti korak bliže tatovom Van Goghove zgodnje umetnine

Zdaj, dva meseca in pol po kraji, so se pojavile fotografije, na katerih naj bi bila prav ukradena umetnina, ob njej pa časopis New York Times z dneva, ko se je vlom zgodil. Policiji jo je posredoval Arthur Brand , sloviti umetniški detektiv. Kot piše Guardian , je Brand povedal, da fotografija že nekaj časa “ kroži v mafijskih krogih ”, njemu pa jo je posredoval vir, ki ga ne želi identificirati. Predstavnik nizozemske policije je za britanski časopis potrdil, da so fotografije zdaj del aktivne preiskave kraje.

Med tiskovno konferenco dan po ropu je direktor muzeja Jan Rudolph de Lormdejal, da ga je kraja "strašno razjezila". Zasebni muzejski hiši, ki sicer hrani zbirko Williamain Anne Singer, je Van Goghovo delo posodil muzej Groninger. Oljna slika, velika 25 x 57 centimetrov, je nastala med letoma 1883 in 1884, ko je Van Gogh živel s starši v Nuenenu, kjer je njegov oče bil duhovnik.

Leta 2007 so tatovi z vrta muzeja ukradli sedem kipov, vrednih okoli 1,3 milijona, vključno s kipom Misleca francoskega umetnika Augusta Rodina. Kip so pozneje našli poškodovan, leta 2010 pa so tatova ujeli in ju obsodili na štiri leta zapora. Po pritožbi so prvemu kazen znižali na dve, drugemu pa na skoraj tri leta.

O 30. marcu, ko je neznanec ukradel sliko, je znano le, da je uporabil macolo, s katero je razbil utrjeno varnostno steklo muzeja, ter da se je pripeljal in odpeljal z motorjem. Sliko je odnesel kar pod desno roko.