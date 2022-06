Nizozemski premier se je opravičil vojakom, ki so varovali Srebrenico

Nizozemski premier Mark Rutte se je opravičil nekdanjim nizozemskim pripadnikom modrih čelad, ki so leta 1995 med vojno v BiH varovali Srebrenico. Opremljeni le z lahkim orožjem so jo prepustili srbskim silam, te pa so izvedle množičen pokol bošnjaških moških in dečkov.

icon-expand Mark Rutte FOTO: AP

Skupaj je bilo v genocidu v Srebrenici, ki velja za najhujši zločin v Evropi po drugi svetovni vojni, po podatkih spominskega centra Potočari ubitih več kot 8000 ljudi. "V imenu nizozemske vlade se danes opravičujem vsem ženskam in moškim iz enote Dutchbat III," je Mark Rutte dejal zbranim v vojaškem oporišču v Schaarsbergnu. Kot je dodal, so pripadniki mirovnih sil "v težkih razmerah vedno poskušali ravnati prav, tudi ko to ni bilo več mogoče".

Dejstvo, da nizozemske enote niso preprečile genocida v Srebrenici, je pustilo velik madež na nizozemski nacionalni zavesti. Rutte se je veteranom opravičil za "pomanjkanje podpore vlade", ko so bili po vrnitvi domov tarča kritik. Ti vojaki so se med pokolom upravičeno spraševali, kje je ostali svet, je dodal. "In danes se seveda sprašujemo tudi: Kje smo zdaj? Zdaj, ko ljudje v Ukrajini trpijo brutalno rusko agresijo," je še dejal nizozemski premier. "Kako boleče je to, da je na naši celini spet vojna in da se znova dogajajo vojni zločini le nekaj ur leta od nas?" se je vprašal. Srebrenico so aprila 1993 Združeni narodi razglasili za varovano območje, ki so ga nadzorovale maloštevilne nizozemske modre čelade. Tja se je zato zateklo skoraj 30.000 Bošnjakov iz celotne BiH. Sile bosanskih Srbov, pod poveljstvom Ratka Mladića in Radislava Krstića, so kljub temu julija 1995 začele ofenzivo na Srebrenico, vanjo pa vkorakale 11. julija.

icon-expand Nizozemski vojaki, ki so varovali zaščiteno cono Srebrenico FOTO: AP