'Nizozemski Trump', stari znanec evropske politike ali kdo tretji?

Na Nizozemskem potekajo predčasne parlamentarne volitve. Zmaga se znova obeta skrajno desnemu populistu Geertu Wildersu, ki je poleti zrušil koalicijo in s tem odtujil zaveznike. Konkurirata mu zeleno-liberalno zavezništvo bivšega evropskega komisarja Fransa Timmermansa in desnosredinski Krščanski demokrati (CDA). Nizozemski politični sistem je sicer precej zapleten, zato so glasovi precej razpršeni, pogajanja pa dolga.

Predčasne volitve so na Nizozemskem razpisali, potem ko je junija zaradi odhoda Wildersove skrajno desne Stranke za svobodo (PVV) razpadla vladajoča koalicija. Odhodu PVV je botroval zlasti spor v zvezi z ukrepi glede priseljevanja, ki so bili po Wildersovem mnenju premili. Wildersu se glede na ankete obeta nova zmaga s približno 20-odstotno podporo. V primeru njegovega neuspeha pri sestavljanju koalicije, kar se zdi najverjetnejši scenarij, bo ključno, kdo bi lahko kot drugouvrščeni dobil priložnost za oblikovanje vlade. Za PVV sta s približno 16 odstotki praktično izenačeni Timmermansovo zeleno-liberalno zavezništvo Groenlinks/PvdA in desnosredinski Krščanski demokrati. Ti so se hitro povzpeli po zaslugi 42-letnega vodje stranke Henrija Bontenbala, ki obljublja več sodelovanja in "vrnitev v normalnost".

Stanovanja, migracije, zdravstvo

Najbolj pereče predvolilne teme so bile zlasti stanovanjska kriza, migracije, zdravstvo in rast življenjskih stroškov. Volišča bodo odprta od 7. do 21. ure, ko naj bi objavili tudi prve rezultate vzporednih volitev. Nizozemski politični sistem je sicer precej kompleksen, za 150 sedežev v parlamentu se poteguje kar 27 strank. Razpršenost glasov običajno privede do zapletenih koalicijskih pogajanj, ki jih gre pričakovati tudi tokrat.

'Nizozemski Trump' proti staremu znancu evropske politike

Wilders, znan tudi kot nizozemski Donald Trump, je oster nasprotnik migracij, islama in EU. V primeru zmage bi sicer težko znova postal premier. Sodelovanje z njim je namreč že zavrnilo več desnih strank, dodatno jih je letos odtujil tudi z rušenjem koalicije, zaradi česar je izgubil zaupanje potencialnih zaveznikov.

Timmermans na drugi strani je stari znanec nizozemske in evropske politike, ki je kot evropski komisar od leta 2014 skoraj deset let preživel v Bruslju, pred tem pa je bil med drugim zunanji minister in minister za evropske zadeve. Velja za zanesljivega kandidata, ki se osredotoča zlasti na okoljsko in podnebno politiko.

