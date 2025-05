Posebno usposabljanje vplivnežev: kako prepoznati stiske mladih?

Številni mladi se dandanes zgledujejo po vplivnežih. Pomembna so jim njihova stališča, navade, vrednote. Sledijo jim na družbenih omrežjih in pogosto se jim zdi, da jih dobro poznajo, čeprav jih še nikoli niso videli v živo jih imajo za prijatelje. Nizozemski vplivneži priznavajo, da od svojih sledilcev redno dobivajo zelo osebna in ranljiva sporočila. Ker so med njimi tudi mladi z duševnimi težavami, jih je ena od organizacij pozvala k posebnemu usposabljanju, da bi stisko uspešno prepoznali in se tudi primerno odzvali.