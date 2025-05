Nizozemska banka svari: Imejte pri sebi gotovino za nujne primere

OGLAS

Nizozemska centralna banka (DNB) je državljanom svetovala, naj imajo v primeru katastrofe ali izrednih razmer, kot so naraščajoče geopolitične napetosti in kibernetske grožnje, ki bi lahko ogrozile plačilni sistem države, pri roki dovolj gotovine za obdobje treh dni. V primeru, da elektronski plačilni sistemi ne bi delovali, naj imajo pri sebi 70 evrov gotovine na odraslo osebo in 30 evrov gotovine na otroka. "Pomislite na izpad elektrike, tehnično motnjo v banki ali izpad Wi-Fi-ja. Potem morda ne boste mogli plačevati tako, kot ste vajeni. Plačilo z gotovino pa je skoraj vedno mogoče. Takšen znesek v gotovini bo zadoščal za kritje osnovnih stroškov, kot so voda, hrana, zdravila in prevoz za obdobje 72 ur," so zapisali.

Hekerski napad FOTO: AP icon-expand

Poleg posedovanja gotovine bi morali ljudje po mnenju DNB razmisliti tudi o debetni kartici in uporabi brezstičnega plačila s telefonom ali pametno uro. Opozorilo banke prihaja v luči večjega izpada električne energije, ki je 28. aprila prizadel Španijo in Portugalsko. Takrat sistemi za plačevanje s karticami in bankomati niso delovali, posledično se je veliko ljudi moralo zanašati na gotovino za nakup vode, hrane, bakel in radijskih sprejemnikov na baterije, da so bili lahko na tekočem z novicami. Vzrok za izpad elektrike sicer še preiskujejo.