Pentagon potrdil avtentičnost posnetkov NLP v Kaliforniji

V izjavi za javnost je predstavnik Pentagona povedal, da lahko potrdi, da so fotografije in videoposnetki, ki jih je posnelo mornariško osebje, resnični. "Enota za neidentificirane zračne fenomene je omenjene dokaze vključila v aktualne preiskave,"je dejal.

Do srečanja z neidentificiranimi plovili je prišlo julija 2019, ko so ameriške vojaške ladje opazile leteče objekte, očividci pa so bili ob prizoru presenečeni in zmedeni.

Pred kratkim so ameriški mediji poročali, da imajo ZDA kup tajnih dokazov, ki kažejo, da so NLP izvajali manevre, ki so kljubovali vsakim logičnim razlagam. Objekti naj bi namreč prebijali zvočni zid, brez ustvarjanja 'soničnega buma' in manevrirali kot s tehnologijo, ki jo je ustvaril človek, ni mogoče.