Ameriška pilota o srečanju z NLP: Nepredvidljivo gibanje in izjemna hitrost

Dietrichova je nato ohranila višino, medtem ko se je Fravor poskušal približati enemu od objektov, ki je bil po njegovih ocenah enako velik kot njegovo letalo, vendar je bil brez vidnih oznak in kril ter ni izpuščal izpušnih plinov. Pilot je poskušal prestreči neznani leteči predmet, vendar je ta močno pospešil in izginil. Nekaj sekund zatem je ladja USS Princeton objekt znova zaznala na radarju približno 100 kilometrov stran.

Dietrichova je v oddaji prvič javno spregovorila o dogodku. "Objekta nam ni uspelo identificirati. To je bilo za nas zelo neprijetno, saj tega nismo pričakovali." Fravor in Dietrichova sta oba letela v družbi kopilotov in skušala identificirati neznana plovila. "Opazila sva majhen objekt v obliki kapsule, ki se je premikal nad gladino," je dejal Fravor. "Premikal se je nepredvidljivo in nismo mogli določiti njegove smeri," je dodala Dietrichova.

Tega dne je objekt znova zaznala druga letalska posadka. Tudi ta je poročala o tem, da je naletela na (verjetno) isti objekt, ki je prav tako pospešil in izginil. Fravor in Dietrichova sta od posadke letalonosilke kasneje izvedela, da so ladijski radarji že več dni pred tem spremljali nepojasnjene dogodke na nebu, vendar pilotov o tem niso obvestili.

Letali Fravorja in Dietrichove sta bili neoboroženi. "Počutila sem se ranljivo, saj nisem imela ničesar, s čimer bi se lahko branila. Nato pa sem bila povsem zmedena, ko je objekt izginil." Pilota sta poročala o videnem, vendar temu niso sledile uradne preiskave.

V oddaji je spregovoril tudi Christopher Mellon, namestnik pomočnika obrambnega ministra za obveščevalne zadeve pri predsednikih Billu Clintonu inGeorgeu W. Bushu. Povedal je, da je objekt, ki sta ga videla pilota, kazal napredne tehnološke zmožnosti. Dodal je, da se je objekt lahko na območju delovanja zadrževal neomejen čas in da je imel neverjetno sposobnost pospeševanja.

Avgusta 2020 je namestnik obrambnega ministra David Norquist odobril ustanovitev majhne skupine, imenovane Task Force, za preiskovanje neznanih zračnih pojavov, sedež pa ima v prostorih Urada mornariške obveščevalne službe. Člane službe zdaj spodbujajo, naj poročajo o tovrstnih srečanjih, delovna skupina pa bo zbirala in analizirala zbrane dokaze.

"Pentagon priznava, da res obstajajo objekti, ki kršijo omejitve zračnega prostora. To se je dogajalo in se dogaja še naprej. Ne vemo, od kod so, in ne razumemo te tehnologije," je dejal Mellon.