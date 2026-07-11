'Nepotrjena identiteta': deformiran balon ali NLP?

Med odmevnejšimi primeri je poročilo ministrstva za energijo o vdoru neznanega predmeta v zračni prostor jedrskega objekta Pantex pri Amarillu v zvezni državi Teksas septembra 2015. Dva varnostna uslužbenca sta predmet zasledovala, medtem ko je bil objekt zaradi incidenta zaprt.

Z NLP-ji se v Ameriki ukvarjajo najpomembnejše vladne ustanove FOTO: AP

Po njunih navedbah predmet ni oddajal zvoka, skozi daljnogled pa nista opazila nobenega pogonskega sistema. Po eni do dveh minutah opazovanja je odletel proti severu.

Po prvi majski objavi že četrti sveženj dokumentov

Približno polovica objavljenih dokumentov je nastala po letu 2010. Med njimi so infrardeči videoposnetki vojaških kamer, ki prikazujejo nepojasnjene predmete nad zahodnim Pacifikom, Atlantskim oceanom in Bližnjim vzhodom.

V enem od poročil mornariške posadke iz leta 2020 je opisan temno rdečkast predmet, visok približno štiri do pet metrov. Posadka ga je sprva primerjala z deformiranim balonom, vendar njegove narave ni mogla potrditi. Objavljeno je tudi poročilo vojaškega pilota iz leta 2019, ki je skupaj s štirimi drugimi pripadniki oboroženih sil opazoval hitro premikajoč se predmet nad vzhodnim delom ZDA. Pilot je zapisal, da je predmet z veliko hitrostjo letel naravnost v nasprotni smeri njihovega leta, poznejša analiza posnetka pa je nakazovala, da je imel pravokotno obliko. Po njegovih besedah tudi drugi izkušeni člani posadke niso znali pojasniti, za kakšen predmet je šlo.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Izvlečki iz prvega svežnja objavljenih dokumentov o NLP-jih AP

Izvlečki iz prvega svežnja objavljenih dokumentov o NLP-jih AP

Izvlečki iz prvega svežnja objavljenih dokumentov o NLP-jih AP

Izvlečki iz prvega svežnja objavljenih dokumentov o NLP-jih AP







Najnovejši objavljeni primeri segajo v leto 2025 in izvirajo z območja pod poveljstvom ameriškega indopacifiškega poveljstva. Eden od videoposnetkov prikazuje predmet v Rumenem morju, ki je na vojaških senzorjih videti kot območje kontrasta v obliki šestkrake zvezde, drugi pa večminutno sledenje neznanemu predmetu nad Vzhodnokitajskim morjem. Med zgodovinskimi dokumenti je tudi zapisnik konference vodilnih ameriških fizikov in znanstvenikov iz leta 1949 v Los Alamosu v Novi Mehiki. Udeleženci, med katerimi so bili tudi znanstveniki iz projekta Manhattan, so razpravljali o skrivnostnih zelenih ognjenih kroglah, opaženih nad tamkajšnjim jedrskim laboratorijem, vendar njihovega izvora niso uspeli pojasniti.

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