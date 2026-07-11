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'Nepotrjena identiteta': deformiran balon ali NLP?

Washington, 11. 07. 2026 11.58 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
T.H. STA
Izvlečki iz prvega svežnja objavljenih dokumentov o NLP-jih

Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo nov sveženj dokumentov, videoposnetkov in drugih gradiv o nepojasnjenih pojavih v zraku oziroma neznanih letečih predmetih (NLP). Objava vključuje 14 dokumentov, 19 videoposnetkov, štiri zvočne posnetke in tri fotografije. Gradivo prihaja iz več ameriških vladnih ustanov, med drugim Pentagona, Nase, Cie, FBI in ministrstva za energijo.

Med odmevnejšimi primeri je poročilo ministrstva za energijo o vdoru neznanega predmeta v zračni prostor jedrskega objekta Pantex pri Amarillu v zvezni državi Teksas septembra 2015. Dva varnostna uslužbenca sta predmet zasledovala, medtem ko je bil objekt zaradi incidenta zaprt.

Z NLP-ji se v Ameriki ukvarjajo najpomembnejše vladne ustanove
Z NLP-ji se v Ameriki ukvarjajo najpomembnejše vladne ustanove
FOTO: AP

Po njunih navedbah predmet ni oddajal zvoka, skozi daljnogled pa nista opazila nobenega pogonskega sistema. Po eni do dveh minutah opazovanja je odletel proti severu.

Po prvi majski objavi že četrti sveženj dokumentov

Približno polovica objavljenih dokumentov je nastala po letu 2010. Med njimi so infrardeči videoposnetki vojaških kamer, ki prikazujejo nepojasnjene predmete nad zahodnim Pacifikom, Atlantskim oceanom in Bližnjim vzhodom.

Preberi še Pentagon objavil dokumente o NLP-jih

V enem od poročil mornariške posadke iz leta 2020 je opisan temno rdečkast predmet, visok približno štiri do pet metrov. Posadka ga je sprva primerjala z deformiranim balonom, vendar njegove narave ni mogla potrditi.

Objavljeno je tudi poročilo vojaškega pilota iz leta 2019, ki je skupaj s štirimi drugimi pripadniki oboroženih sil opazoval hitro premikajoč se predmet nad vzhodnim delom ZDA. Pilot je zapisal, da je predmet z veliko hitrostjo letel naravnost v nasprotni smeri njihovega leta, poznejša analiza posnetka pa je nakazovala, da je imel pravokotno obliko. Po njegovih besedah tudi drugi izkušeni člani posadke niso znali pojasniti, za kakšen predmet je šlo.

Najnovejši objavljeni primeri segajo v leto 2025 in izvirajo z območja pod poveljstvom ameriškega indopacifiškega poveljstva. Eden od videoposnetkov prikazuje predmet v Rumenem morju, ki je na vojaških senzorjih videti kot območje kontrasta v obliki šestkrake zvezde, drugi pa večminutno sledenje neznanemu predmetu nad Vzhodnokitajskim morjem.

Med zgodovinskimi dokumenti je tudi zapisnik konference vodilnih ameriških fizikov in znanstvenikov iz leta 1949 v Los Alamosu v Novi Mehiki. Udeleženci, med katerimi so bili tudi znanstveniki iz projekta Manhattan, so razpravljali o skrivnostnih zelenih ognjenih kroglah, opaženih nad tamkajšnjim jedrskim laboratorijem, vendar njihovega izvora niso uspeli pojasniti.

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Po besedah tiskovnega predstavnika Seana Parnella obrambno ministrstvo skupaj z drugimi zveznimi agencijami pripravlja nadaljnja razkritja gradiva o nepojasnjenih pojavih v zraku.

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KOMENTARJI7

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Juzles Iters
11. 07. 2026 13.01
Ta stari nateg z NLP-ji je starejša v glavnem spregledala. Zdaj so to spet potegnili iz predala in bodo poskusili v svet iluzij spraviti nove kandidate.
Odgovori
0 0
Sir Oliver
11. 07. 2026 12.56
Imajo jenkiji dokaz, da obstajajo vesoljci. Eden je v Beli hiši trenutno.
Odgovori
0 0
periot22
11. 07. 2026 12.21
Jenkijem se dober dan ni za verjet, že imajo privide!
Odgovori
-8
1 9
asdfghjklč
11. 07. 2026 12.18
Tistega roparja, ki je ropal in ga lovijo že od sredi noči, je že zdavnaj nekje na hrvaškem in že parkrat zamenjal vozilo ... vi pa kar zapirajte ceste in lovite kar pač mislite loviti.
Odgovori
-1
3 4
Kardinal v Kristusu
11. 07. 2026 12.26
Gospod ni na Hrvaškem ampak že doma v domačem naselju. Z ženo in 15 otroci...
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+5
5 0
tornadotex
11. 07. 2026 12.46
In skuhal si je ježevo župico...
Odgovori
0 0
PinkFrižider
11. 07. 2026 12.17
Ob prekomerni uporabi Španske muhe pred poletom priporočam rabo plasti aluminijaste folije med glavo in čelado..
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-5
1 6
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