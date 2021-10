Nobelov nagrajenec za fiziko poziva k hitrim podnebnim ukrepom

Parisija so izbrali, saj so njegova odkritja med najpomembnejšimi prispevki k teoriji kompleksnih sistemov. Okoli leta 1980 je našel skrite vzorce v neurejenih kompleksnih materialih. Omogočajo razumevanje in opisovanje številnih različnih in na videz povsem naključnih materialov ter pojavov ne le v fiziki, ampak tudi na drugih, zelo različnih področjih, kot so matematika, biologija, nevroznanost in strojno učenje, so razložili predstavniki organizacije Nobelova nagrada na svoji spletni strani.