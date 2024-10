Nobelova nagrada trojici, ki je analizirala vlogo institucij pri blaginji držav

Američan s turškimi koreninami Daron Acemoglu, ki prihaja z univerze Massachusetts Institute of Technology (MIT), njegov kolega z MIT, sicer Britanec Simon Johnson, in Johnsonov rojak James A. Robinson, ki deluje na Univerzi Chicago, so po navedbah Švedske kraljeve akademije znanosti s svojim delom pokazali, kakšna je vloga družbenih institucij pri blaginji držav.