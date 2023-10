Nobelova nagrada za ekonomijo Američanki Claudii Goldin

Kot so zapisali v obrazložitvi, je nagrajenka pokazala, da se je udeležba poročenih žensk na trgu dela s prehodom iz agrarne v industrijsko dobo zmanjšala, nato pa se je z razvojem storitvenega sektorja v začetku 20. stoletja začela povečevati.

Goldinova je vzorec pojasnila kot posledico strukturnih sprememb in razvoja družbenih norm glede odgovornosti, ki so jih imele ženske doma in v družini.