Žirija je nagrado podelila v dveh delih. Joel Mokyr je polovico nagrade prejel, ker "je opredelil predpogoje za trajnostno rast s tehnološkim napredkom". Philippe Aghion in Peter Howitt pa sta si drugo polovico razdelila "za teorijo trajnostne rasti s pomočjo ustvarjalnega uničenja", so sporočili danes v Stockholmu.
Tujina
Nobelova nagrada za ekonomijo Mokyru, Aghionu in Howittu
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Komentarji
0
Nobelovo nagrado za ekonomijo letos prejmejo ameriško-izraelski ekonomski zgodovinar Joel Mokyr, Francoz Philippe Aghion in Kanadčan Peter Howitt za prispevek k razumevanju vpliva novih tehnologij na trajnostno gospodarsko rast.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.