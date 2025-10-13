Nobelova nagrada za ekonomijo Mokyru, Aghionu in Howittu

Žirija je nagrado podelila v dveh delih. Joel Mokyr je polovico nagrade prejel, ker "je opredelil predpogoje za trajnostno rast s tehnološkim napredkom". Philippe Aghion in Peter Howitt pa sta si drugo polovico razdelila "za teorijo trajnostne rasti s pomočjo ustvarjalnega uničenja", so sporočili danes v Stockholmu.