Tujina

Nobelova nagrada za ekonomijo Mokyru, Aghionu in Howittu

Stockholm, 13. 10. 2025 12.12 | Posodobljeno pred 16 minutami

STA , M.V.
Nobelovo nagrado za ekonomijo letos prejmejo ameriško-izraelski ekonomski zgodovinar Joel Mokyr, Francoz Philippe Aghion in Kanadčan Peter Howitt za prispevek k razumevanju vpliva novih tehnologij na trajnostno gospodarsko rast.

Nobelova nagrada FOTO: AP

Žirija je nagrado podelila v dveh delih. Joel Mokyr je polovico nagrade prejel, ker "je opredelil predpogoje za trajnostno rast s tehnološkim napredkom". Philippe Aghion in Peter Howitt pa sta si drugo polovico razdelila "za teorijo trajnostne rasti s pomočjo ustvarjalnega uničenja", so sporočili danes v Stockholmu.

