Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nobelova nagrada za ekonomijo raziskovalcema stabilizacije gospodarstva

Stockholm, 12. 10. 2026 12.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Nobelova nagrajenca Robert E. Hall in Michael Woodford

Nobelovo nagrado za ekonomijo sta letos prejela Američana Robert E. Hall in Michael Woodford za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev, je v Stockholmu sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti.

Letošnja nagrajenca sta razvila nove makroekonomske modele za učinkovitejše izvajanje stabilizacijske makroekonomske politike. Na podlagi teh modelov lahko pravočasni ukrepi fiskalne in monetarne politike zmanjšajo konjunkturne vzpone in padce v gospodarstvu.

Kot so pojasnili, modelov nista utemeljila na statističnih povezavah med makroekonomskimi spremenljivkami, kot so inflacija, proizvodnja in potrošnja, temveč sta jih zgradila na mikroekonomski podlagi. To vključuje razumevanje, kako gospodinjstva in podjetja s svojim ravnanjem vplivajo na gospodarstvo.

Nobelova nagrajenca Robert E. Hall in Michael Woodford
Nobelova nagrajenca Robert E. Hall in Michael Woodford
FOTO: AP

Robert E. Hall deluje na ameriški univerzi Stanford, Woodford pa na ameriški univerzi Columbia. Skušala sta ugotoviti, kako bi pripravila modelske temelje za preoblikovanje politik, ki jih je treba voditi, kadar je gospodarska rast previsoka ali prenizka. V zadnjih desetletjih so mnogi menili, da klasičen pogled na modele, s katerimi se obvladuje nihanja, ne deluje več in da morda ti povzročajo več škode kot koristi.

Osrednji element njunih ugotovitev je, da gospodinjstva in podjetja pri sprejemanju odločitev o varčevanju ali cenah izdelkov upoštevajo prihodnje razmere. Ko vlade in centralne banke sporočajo svoje načrte glede gospodarske politike, lahko vplivajo na ta pogled in usmerjajo gospodarstvo v pravo smer.

"Njuno delo je zagotovilo trdno teoretično podlago za modele, ki jih danes uporabljajo centralne banke in vlade po vsem svetu. Z njimi smo bolje pripravljeni na spopadanje z gospodarskimi pretresi, kot so energetske krize ali nenadne spremembe v potrošnji gospodinjstev," je pojasnil predsednik odbora za nagrado za ekonomske znanosti John Hassler.

Nagrado za ekonomske znanosti v spomin Alfreda Nobela je leta 1968 ustanovila švedska centralna banka ob svoji 300. obletnici. Tehnično ne gre za Nobelovo nagrado, saj je Nobel ni omenil v svoji oporoki, a jo podeljujejo v njegovem imenu in skupaj z ostalimi Nobelovimi nagradami.

Prvič so jo podelili leta 1969 Ragnarju Frischu in Janu Tinbergenu. S tem je ta nagrada precej mlajša od pravih Nobelovih nagrad, ki jih podeljujejo od leta 1901 iz sklada, ki ga je ustanovil švedski industrialec in izumitelj dinamita Nobel.

Z današnjo razglasitvijo se je sklenil teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad. Tradicionalno jih bodo vsem nagrajencem podelili 10. decembra - na obletnico smrti Alfreda Nobela, švedskega izumitelja in ustanovitelja Nobelove fundacije. Vsaka nagrada prinaša ček letos v višini 12 milijonov švedskih kron oz. nekaj več kot 1,06 milijona evrov. Če je nagrajencev več, se znesek med njimi razdeli.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nobelova nagrada Robert E. Hall Michael Woodford

EU bo uvoz hibridnih vozil iz Kitajske omejila na 350.000 letno

24ur.com Nobelova nagrada trojici, ki je analizirala vlogo institucij pri blaginji držav
24ur.com Nobelova nagrada za ekonomijo trojici za raziskave o bankah in finančni krizi
24ur.com Nobelova nagrada za ekonomijo Američanki Claudii Goldin
24ur.com Nobelova nagrada za fiziko letos za odkritja s področja kvantne mehanike
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Luka Basi ponosen na sina: skupaj sta stopila na oder pred množico ljudi
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Nekdanja miss Universe rodila sina, tako mu je ime
Nekdanja miss Universe rodila sina, tako mu je ime
Kratko fantovsko ime, ki v Sloveniji ostaja prava redkost
Kratko fantovsko ime, ki v Sloveniji ostaja prava redkost
zadovoljna
Portal
Nina Pečar sporočila, da se z Boštjanom Romihom razhajata
Nekoč je bila videti drugače, zdaj o njej govori ves splet
Nekoč je bila videti drugače, zdaj o njej govori ves splet
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Vnetje ledvic se lahko začne neopazno: simptomi, ki jih ne gre spregledati
Ali je postana voda varna za pitje?
Ali je postana voda varna za pitje?
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
cekin
Portal
Mislili so, da je zlorabil bolniško. Delodajalca je razplet drago stal
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
moskisvet
Portal
Ujet v kovinski valj, a živ: naprava, ki je nekoč dihala namesto človeka
Po veliki potrebi na toaletnem papirju ni nobenih sledi: kaj to pomeni?
Po veliki potrebi na toaletnem papirju ni nobenih sledi: kaj to pomeni?
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
dominvrt
Portal
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
okusno
Portal
Če imate doma listnato testo in jabolka, pripravite to hrustljavo jesensko pecivo
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
voyo
Portal
Vrni se k meni
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Bombaškoljka
Bombaškoljka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009