Nobelova nagrada za fiziko v roke Belgijcu Halzenu

Halzen se je zavedel, da bi bilo mogoče led na Južnem polu uporabiti za sledenje delcem, znanim kot nevtrini. Njegova vizija in znanstveno vodstvo sta bila ključna za delo observatorija IceCube, opremljenega s svetlobnimi senzorji, s katerim lahko raziskovalci zaznavajo nevtrine, je še sporočila akademija znanosti.

Lani so nagrado za fiziko prejeli znanstveniki Britanec John Clarke, Francoz Michel H. Devoret in Američan John M. Martinis za odkritja s področja kvantne mehanike, in sicer za odkritje makroskopskega kvantnega tuneliranja in kvantizacije energije v električnem vezju.

Teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad se je začel v ponedeljek z razglasitvijo nagrade za medicino, ki jo letos prejmejo nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel ter ameriški znanstvenik Karl Deisseroth za odkritja na področju optogenetike – metode, s katero je mogoče prikazati, kako živčne celice v možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje.