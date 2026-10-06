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Nobelova nagrada za fiziko v roke Belgijcu Halzenu

Stockholm, 06. 10. 2026 12.20 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Nobelova nagrada za fiziko podeljena Francisu Halzenu

Nobelovo nagrado za fiziko letos prejme belgijski fizik Francis Halzen za odločilne prispevke k delovanju observatorija nevtrinov IceCube in odkritju visokoenergijskih nevtrinov astrofizičnega izvora, je v Stockholmu sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti.

Halzen se je zavedel, da bi bilo mogoče led na Južnem polu uporabiti za sledenje delcem, znanim kot nevtrini. Njegova vizija in znanstveno vodstvo sta bila ključna za delo observatorija IceCube, opremljenega s svetlobnimi senzorji, s katerim lahko raziskovalci zaznavajo nevtrine, je še sporočila akademija znanosti.

Nobelova nagrada za fiziko podeljena Francisu Halzenu
Nobelova nagrada za fiziko podeljena Francisu Halzenu
FOTO: AP

Lani so nagrado za fiziko prejeli znanstveniki Britanec John Clarke, Francoz Michel H. Devoret in Američan John M. Martinis za odkritja s področja kvantne mehanike, in sicer za odkritje makroskopskega kvantnega tuneliranja in kvantizacije energije v električnem vezju.

Teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad se je začel v ponedeljek z razglasitvijo nagrade za medicino, ki jo letos prejmejo nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel ter ameriški znanstvenik Karl Deisseroth za odkritja na področju optogenetike – metode, s katero je mogoče prikazati, kako živčne celice v možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje.

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V sredo bo sledila razglasitev dobitnikov nagrade za kemijo, v četrtek za literaturo in v petek za mir. V ponedeljek, 12. oktobra, bodo nato znani še dobitniki nagrade za ekonomijo.

Podelitev nagrad bo 10. decembra, na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela. Tako kot vsako leto jih bodo podelili v Stockholmu, z izjemo najprestižnejše nagrade za mir, ki jo podelijo v Oslu. Letos nagrade prinašajo ček v višini 12 milijonov švedskih kron (dobrih 1,06 milijona evrov). Če je nagrajencev več, se znesek med njimi razdeli.

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nobelova nagrada fizika francis halzen

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