Nobelova nagrada za literaturo Abdulrazaku Gurnahu

Gurnah se je rodil leta 1948 in odraščal na otoku Zanzibar, a je v Veliko Britanijo kot begunec prišel konec šestdesetih let. Do nedavne upokojitve je bil profesor angleške in postkolonialne književnosti na Univerzi Kent v Canterburyju.

V svoji karieri je objavil deset romanov in številne kratke zgodbe. Tema beguncev se razteza skozi vsa njegova dela. Pisati je začel kot 21-letnik. In čeprav je bil njegov prvi jezik svahili, je kasneje angleščina postala njegovo literarno orodje. Med vidnejše pisce se je prebil leta 1994 z romanom Raj, kjer je opisoval svoje raziskovalno potovanje v Vzhodno Afriko okoli leta 1990. Gre za zgodbe o odraščanju in žalostno ljubezensko zgodbo, kjer trčijo različni svetovi in sistemi prepričanj.