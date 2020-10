Nobelova nagrada za literaturo letos ameriški pesnici Louise Glück

Ameriška pesnica Louise Glück se je rodila leta 1943 v New Yorku in živi v Cambridgeu v Massachusettsu. Poleg tega, da piše, je profesorica angleščine na univerzi Yale v New Haven v Connecticutu. Debitirala je leta 1968 s pesniško zbirko 'Firstborn' in kmalu je bila priznana kot ena najvidnejših pesnic v ameriški sodobni literaturi. Prejela je več prestižnih nagrad, med njimi leta 1993 Pulitzerjevo in leta 2014 Državno knjižno nagrado.

Louise Glück je objavila dvanajst pesniških zbirk in nekaj esejev o poeziji. Za vse je značilno prizadevanje za jasnost. Otroštvo in družinsko življenje, tesen odnos s starši, brati in sestrami, je pri njej osrednja tema. V svojih pesmih jaz prisluhne tistemu, kar je ostalo od sanj in zablod, in nihče ne more biti strožji kot ona v soočanju z iluzijami o sebi. A čeprav Glückova nikoli ne bi zanikala pomena avtobiografskega ozadja, je ne gre šteti za izpovedno pesnico.

Louise Glück išče univerzalno in pri tem črpa navdih iz mitov in klasičnih motivov, ki so prisotni v večini njenih del. V eni izmed njenih najbolj opevanih zbirk, "Divja perunika" iz leta 1992, v pesmi "Snežnice"opisuje čudežno vrnitev življenja po zimi. Leta 2006 je izdala mojstrsko zbirko 'Averno'. Gre za vizionarsko interpretacijo mita o spustu Perzefone v pekel ujetništva Hada, boga smrti. Še en spektakularen dosežek pa je njena najnovejša zbirka "Zvesta in krepostna noč" iz leta 2014, so pojasnili na švedski kraljevi akademiji.