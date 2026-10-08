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Nobelova nagrada za literaturo letos kanadski avtorici Anne Carson

Stockholm, 08. 10. 2026 13.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Nobelova nagrada za literaturo

Kanadska avtorica Anne Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo, je v Stockholmu sporočila Švedska akademija.

Kot so utemeljili v Stockholmu, jo je prejela za svojo "drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti".

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