Kot so utemeljili v Stockholmu, jo je prejela za svojo "drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti".
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Nobelova nagrada za literaturo letos kanadski avtorici Anne Carson
Kanadska avtorica Anne Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo, je v Stockholmu sporočila Švedska akademija.
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