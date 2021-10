Nobelova nagrada za medicino: odkritje receptorjev za temperaturo in dotik

Kako se sprožijo živčni impulzi, da lahko zaznamo temperaturo in tlak? To vprašanje sta rešila letošnja dobitnika Nobelove nagrade.

Kot je ob razglasitvi nagrajencev utemeljila žirija za Nobelove nagrade, gre za "prelomno odkritje ". Letošnja dobitnika Nobelove nagrade David Julius in Ardem Patapoutian sta omogočila razumeti, kako lahko toplota, mraz in mehanska sila sprožijo živčne impulze, ki omogočajo zaznavanje in prilagajanje svetu, so med drugim utemeljili.

David Julius je uporabil kapsaicin, aktivno sestavino čili paprike, ki povzroča pekoč občutek, s katerim je identificiral senzor v živčnih končičih kože, ki se odziva na toploto. Ardem Patapoutian pa je s celicami, občutljivimi na pritisk, odkril nov razred senzorjev, ki se odzivajo na mehanske dražljaje v koži in notranjih organih. Ta prebojna odkritja so sprožila intenzivne raziskovalne dejavnosti, ki so pripomogle k razumevanju, kako naš živčni sistem zaznava toploto, mraz in mehanske dražljaje, so utemeljili na inštitutu Karolinska: "Nagrajenci so odkrili kritične manjkajoče člene v našem razumevanju zapletenega medsebojnega delovanja med čutili in okoljem."