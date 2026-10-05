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Nobelova nagrada za medicino trem znanstvenikom za preboj pri raziskovanju možganov

Stockholm, 05. 10. 2026 11.52 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Nobelovi nagrajenci za medicino

Nobelovo nagrado za medicino letos prejmejo nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel ter ameriški znanstvenik Karl Deisseroth za odkritja na področju optogenetike - metode, s katero je mogoče prikazati, kako živčne celice v možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje, je sporočil stockholmski inštitut Karolinska.

Lani so nagrado za medicino prejeli ameriška znanstvenika Mary Brunkow in Fred Ramsdell ter japonski znanstvenik Shimon Sakaguchi za odkritja v zvezi s periferno imunsko toleranco, mehanizmi, s katerimi se imunski sistem odzove na okužbe.

Nobelovi nagrajenci za medicino
Nobelovi nagrajenci za medicino
FOTO: AP

Z razglasitvijo nagrajencev za medicino se je začel teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad. V torek bo sledila razglasitev dobitnikov nagrade za fiziko, v sredo za kemijo, v četrtek za literaturo in v petek za mir. V ponedeljek 12. oktobra bodo nato znani še dobitniki nagrade za ekonomijo, čeprav Alfred Nobel te ni omenil v oporoki.

Podelitev nagrad bo 10. decembra, na obletnico smrti omenjenega švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita. Tako kot vsako leto jih bodo podelili v Stockholmu, z izjemo najprestižnejše nagrade za mir, ki jo podelijo v Oslu.

Letos nagrade prinašajo ček v višini 12 milijonov švedskih kron (dobrih 1,06 milijona evrov). Če je nagrajencev več, se znesek med njimi razdeli.

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nobelova nagrada medicina optogenetika

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