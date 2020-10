Nobelova nagrada za medicino za odkritje virusa hepatitisa C

Harvey J. Alter, Michael Houghton in Charles M. Riceso medicino obogatili s temeljnimi odkritji, ki so privedla do identifikacije novega virusa, virusa hepatitisa C. Pred njihovim delom je bilo odkritje virusa hepatitisa A in B ključen korak naprej, vendar je večina hepatitisov, ki se prenašajo s krvjo, ostala nepojasnjenih. Odkritje virusa hepatitisa C je razkrilo vzrok preostalih primerov kroničnega hepatitisa ter omogočilo krvne preiskave in nova zdravila, ki so rešila milijone življenj.