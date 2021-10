Nobelova nagrada za razumevanje kompleksnih fizičnih sistemov

Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko so prejeli Japonec Sjukuro Manabe, Nemec Klaus Hasselmann in Italijan Giorgio Parisi za svoj prispevek k vzpostavljanju podnebnih modelov in razumevanju kompleksnih fizičnih sistemov, so sporočili iz Stockholma.

Trije nagrajenci si letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko delijo za svoje raziskave kaotičnih in na videz naključnih fenomenov.

icon-expand Letošnja Nobelova nagrada za fiziko gre v roke Japoncu Sjukuru Manabeju, Nemcu Klausu Hasselmannu in Italijanu Giorgiu Parisiju. FOTO: AP

Sjukuro Manabe in Klaus Hasselmann sta položila temeljni kamen za poznavanje zemljinega podnebja in njegovega vpliva na človeštvo. Giorgio Parisi pa prejme nagrado za svoj revolucionarni prispevek k odkritju odnosov nereda in nihanj v fizičnih sistemih od atomskih do planetarnih razsežnosti, so sporočili s švedske kraljeve akademije znanosti.

Prejemniki si bodo razdelili 10 milijonov švedskih kron (nekaj manj kot milijon evrov) nagrade. Manabe in Hasselmann bosta prejela po četrtino nagrade, drugo polovico pa bo prejel Parisi. Razglasitve letošnjih prejemnikov Nobelovih nagrad so se začele v ponedeljek, ko so sporočili, da nagrado za medicino ali fiziologijo prejmeta ameriški fiziolog David Julius in armensko-ameriški molekularni biolog, rojen v Libanonu, Ardem Patapoutian, za odkritje receptorjev za temperaturo in dotik. Nobelov teden se bo v sredo nadaljeval z razglasitvijo prejemnikov nagrade za kemijo, do konca tedna bosta sledili še nagradi za književnost in mir. Prihodnji ponedeljek bo sledila razglasitev Nobelove nagrade za ekonomijo.

icon-expand Razglasitev letošnje Nobelove nagrada za medicino. FOTO: AP