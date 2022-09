Nobelova nagrajenka dobila še tri leta zapora

Odstavljeno voditeljico Mjanmara, Aung San Suu Kyi, je sodišče mjanmarske vojaške hunte zaradi domnevne volilne goljufije obsodilo na še tri dodatna leta zapora. Skupno je bila v zadnjih mesecih 77-letnica obsojena na 17 let zapora zaradi različnih kaznivih dejanj, vključno s korupcijo, spodbujanjem k uporu in kršenjem covidnih ukrepov.

Nekoč veliko borko za človekove pravice in aktivistko Aung San Suu Kyi, ki je kritizirala vojaške generale, ki so desetletja vladali Mjanmaru, so sedaj obsodili še na dodatna tri leta zapora zaradi domnevne korupcije, kršitve zakona o uradnih skrivnostih, hujskanja proti vojski, kršenja pravil med pandemijo covida-19 in kršitve zakona o telekomunikacijah. Postopek proti odstavljeni voditeljici države poteka za zaprtimi vrati, njenim odvetnikom pa ni dovoljeno govoriti z mediji, zato so podrobnosti o procesu zelo skope.

icon-expand Aung San Suu Kyi FOTO: AP

V svojih mladih letih je navdahnjena z miroljubnimi kampanjami Martina Luthra Kinga in Mahatme Gandija po Mjanmaru organizirala shode po državi ter pozivala k demokratični reformi. Zaradi njenega boja za uvedbo demokracije v Mjanmaru, ki mu vlada vojska, je postala mednarodni simbol miroljubnega upora kljub zatiranju. Po vsem svetu je veljala za de facto voditeljico Mjanmara, čeprav nikoli ni bila uradna predsednica. V letih, ko je nastopala kot mjanmarska državna svetovalka, je bila ostro kritizirana zaradi slabe oz. nične podpore muslimanski manjšini Rohingja. Mednarodni podporniki, ki so do tedaj bili njeni zavezniki, so se s tem obrnili proti njej in trdili, da je pragmatična političarka, ki poskuša vladati večetnični državi.

icon-expand Več kot sto tisoč ljudi se je leta 2021 zgrnilo na ulice v Mjanmaru, da bi zavrnili trditev vojske, da ima večinsko podporo. FOTO: Shutterstock