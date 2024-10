Nobelovec otroke v Gazi primerjal z otroki na Japonskem po atomskih bombah

Izraelski veleposlanik Gilad Cohen je v objavi na družbenem omrežju v soboto čestital organizaciji Nihon Hidankyo, ki med drugim zastopa preživele žrtve jedrskih napadov v Hirošimi in Nagasakiju, za Nobelovo nagrador. Hkrati je v objavi zapisal, da je primerjava, ki jo je dal Mimaki, "nezaslišana in neutemeljena".

'Usode tistih, ki so preživeli pekel atomskih bomb, so bile dolgo prikrite'

"Gazi vlada Hamas, morilska teroristična organizacija, ki izvaja dvojni vojni zločin: cilja na izraelske civiliste, vključno z ženskami in otroki, medtem ko svoje ljudi uporablja kot živi ščit," je zapisal Cohen. "Takšne primerjave izkrivljajo zgodovino in sramotijo žrtve napada Hamasa na Izrael 7. oktobra lani, ki je sprožil vojno v Gazi," je dodal.

Ko so ZDA 6. avgusta 1945 na Hirošimo odvrgle atomsko bombo je bilo ubitih okoli 140.000 ljudi. Tri dni kasneje pa je bilo v Nagasakiju ubitih še 74.000 ljudi. Preživeli po eksplozijah so pozneje ustanovili Nihon Hidankyo, da bi pripovedovali zgodbe o napadih z atomsko bombo in si prizadevali za svet brez jedrskega orožja.