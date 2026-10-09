Nobelovo nagrado za mir prejela Navi Pillay

Predsednik norveškega Nobelovega odbora Jørgen Watne Frydnes je pojasnil, da je Navanethem "Navi" Pillay Nobelovo nagrado za mir dobila za svoja prizadevanja pri spodbujanju miru in mednarodnega prava. Poudaril je, da je prejemnica nagrade utirala pot celovitejši svetovni pravni ureditvi ter da je to počela z "izjemnim pogumom". V nadaljevanju govora je dejal še, da je Pillayeva države in voditelje pozivala k odgovornosti, žrtvam prinašala upanje, izpostavljala pa da je tudi odgovornost posameznikov in držav pri spoštovanju načel pravne države. "Ko sila prevlada nad pravico, to spodkopava stabilnost," je poudaril. Njena zavezanost pravičnosti in človeškemu dostojanstvu je vir upanja in navdiha za vse, ki si prizadevajo za mirnejši svet, sklene.

Kaj prejme nagrajenec Nobelove nagrade za mir?

Prejemnik Nobelove nagrade za mir prejme zlato medaljo, diplomo in denarno nagrado. Medalja je izdelana iz 18-karatnega zlata, tehta 175 gramov, na njej pa je upodobljen portret Alfreda Nobela. Diploma, ki jo Nobelov inštitut opisuje kot "edinstveno umetniško delo", poleg umetniške upodobitve navaja ime prejemnika in naziv nagrade. Denarna sredstva so medtem po poročanju BBC-ja del zapuščine Nobela, ki je bila ob njegovi smrti vredna približno 166 milijonov funtov (okoli 196 milijonov evrov), Nobel pa je določil, da se ta naloži v "varne" naložbe. Za leto 2026 je denarni del nagrade določen v višini okoli 900.000 funtov oziroma dober milijon evrov. Nagrada za mir dobiva v času, ko v svetu vlada velika nestabilnost, drugačen pomen.