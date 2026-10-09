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Nobelovo nagrado za mir prejela Navi Pillay

Oslo, 09. 10. 2026 11.05 pred eno minuto 2 min branja 5

Avtor:
M.P.
Navi Pillay

Navanethem "Navi" Pillay je postala letošnja dobitnica Nobelove nagrade za mir. Nagrado je prejela za svoja prizadevanja pri spodbujanju miru in mednarodnega prava.

Predsednik norveškega Nobelovega odbora Jørgen Watne Frydnes je pojasnil, da je Navanethem "Navi" Pillay Nobelovo nagrado za mir dobila za svoja prizadevanja pri spodbujanju miru in mednarodnega prava. Poudaril je, da je prejemnica nagrade utirala pot celovitejši svetovni pravni ureditvi ter da je to počela z "izjemnim pogumom".

V nadaljevanju govora je dejal še, da je Pillayeva države in voditelje pozivala k odgovornosti, žrtvam prinašala upanje, izpostavljala pa da je tudi odgovornost posameznikov in držav pri spoštovanju načel pravne države. "Ko sila prevlada nad pravico, to spodkopava stabilnost," je poudaril.

Njena zavezanost pravičnosti in človeškemu dostojanstvu je vir upanja in navdiha za vse, ki si prizadevajo za mirnejši svet, sklene.

Kaj prejme nagrajenec Nobelove nagrade za mir?

Prejemnik Nobelove nagrade za mir prejme zlato medaljo, diplomo in denarno nagrado. Medalja je izdelana iz 18-karatnega zlata, tehta 175 gramov, na njej pa je upodobljen portret Alfreda Nobela.

Diploma, ki jo Nobelov inštitut opisuje kot "edinstveno umetniško delo", poleg umetniške upodobitve navaja ime prejemnika in naziv nagrade.

Denarna sredstva so medtem po poročanju BBC-ja del zapuščine Nobela, ki je bila ob njegovi smrti vredna približno 166 milijonov funtov (okoli 196 milijonov evrov), Nobel pa je določil, da se ta naloži v "varne" naložbe. Za leto 2026 je denarni del nagrade določen v višini okoli 900.000 funtov oziroma dober milijon evrov.

Nagrada za mir dobiva v času, ko v svetu vlada velika nestabilnost, drugačen pomen.

Preberi še Trump: Nihče si ne zasluži Nobelove nagrade za mir bolj od mene

Lanska nagrajenka, venezuelska opozicijska voditeljica María Corina Machado, je svojo medaljo iz 18-karatnega zlata, ki jo je prejela zaradi svojega "neutrudnega prizadevanja za uveljavitev demokratičnih pravic prebivalcev Venezuele", v začetku leta izročila ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Kot je dejala takrat, mu jo je podarila kot "priznanje za njegovo edinstveno zavzemanje za našo svobodo".

Dan kasneje je norveški Nobelov odbor sporočil, da ne glede na to, kaj se zgodi z medaljo, v zgodovini kot prejemnik nagrade ostaja zabeležen izvirni nagrajenec. "Tudi če medalja ali diploma pozneje preide v last nekoga drugega, to ne spremeni dejstva, komu je bila podeljena Nobelova nagrada za mir," so poudarili.

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nobelova nagrada za mir navi pillay

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KOMENTARJI5

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dober dan
09. 10. 2026 11.25
Mogoce je čas da ukinijo to kategorijo
Odgovori
+3
3 0
qwerty99
09. 10. 2026 11.20
To je zagotovo fejk njuz. Vsi vemo, da je na svetu vsako leto samo en primeren kandidat za to nagrado in to je Trumpl.
Odgovori
+2
3 1
petb
09. 10. 2026 11.14
Je Trump spet odpadel. Čuvejte se podeljevalci.
Odgovori
+2
5 3
Luigi Taveri II.
09. 10. 2026 11.18
Priključitev Norveške k ZDA, bi bila prava kazen za ignoriranje Trumpovih prizadevanj k miru in pravu
Odgovori
+2
2 0
klop12
09. 10. 2026 11.14
staremu se bo spet mešalo v beli hiški. Je že povečano število naročil za plenice v belo hiško
Odgovori
+4
6 2
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