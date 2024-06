'Nobena država Putinu ne bi smela dati prostora za promocijo agresivne vojne'

Po besedah ruskih uradnikov je obisk namenjen predvsem gospodarskim, izobraževalnim in energetskim vprašanjem, piše Guardian. Trgovina med državama namreč znaša precej manj kot denimo med Vietnamom in Kitajsko ali ZDA.

Putin naj bi se prvo srečal z vodjo komunistične partije Nguyenom Phu Trongom , predsednikom države To Lamom in predsednikom vlade Pham Minh Chinhom . Nato naj bi se udeležil še polaganja vencev, med drugim tudi v mavzoleju Ho Ši Minha , kjer je balzamirano truplo nekdanjega voditelja.

Vietnam je ob napovedi obiska ruskega predsednika ni odnesel tako lahko. Četudi so se temeljito pripravili na njegov obisk, so si nakopali gnev glavne trgovinske partnerice ZDA.

Obisk Putina v Vietnamu ni presenetljiva izbira. Državi sta namreč globoko povezani že od petdesetih let prejšnjega stoletja, Moskva pa je bila desetletja glavna dobaviteljica orožja Hanoju. Že pred obiskom je ruski predsednik pohvalil Vietnam, ker podpira "pragmatičen način reševanja krize v Ukrajini". Vietnam namreč uradno vodi nevtralno politiko in se je vzdržal obsodbe ruskega napada na Ukrajino, kar je stališče, ki ga veliko držav ocenjuje za preveč popustljivega. Poleg tega sta po njegovih besedah državi napredovali tudi na področju energije in trgovine.

In čeprav se Rusija sooča z mednarodno izolacijo, pa je Vietnam vzpostavil zavezništva tako z ZDA kot z EU. ZDA so lani celo nadgradile diplomatske odnose s Hanojem, a so ostro nasprotovale Putinovemu obisku. "Nobena država ne bi smela dati prostora Putinu za promocijo njegove agresivne vojne in mu omogočiti, da normalizira svoja grozodejstva," je dejal tiskovni predstavnik ameriškega veleposlaništva v Hanoju.

Vietnam torej uspešno žonglira z vsemi svetovnimi akterji, vzdržuje namreč prijateljske odnose z vsemi konkurenčnimi velesilami. Vietnam je namreč v samem središču ameriških prizadevanj za preprečevanje naraščajočega kitajskega vpliva v regiji in ključni del indo-pacifiške strategije.

"Z vidika Vietnama Rusija še vedno velja za pomembno partnerico z globokimi zgodovinskimi vezmi in pomembno vlogo v vietnamski obrambni in varnostni politiki," je za CNN komentiral Le Hong Hiep, višji sodelavec programa vietnamskih študij na singapurskem inštitutu ISEAS – Yusof Ishak. Vendar pa Vietnam pazi, da se ne bi pokazal kot preblizu Rusiji.

In čeprav s svojim gostovanjem tvega bes ZDA in zaveznikov, država s tem kaže, da ne bodo žrtvovali svojih dobrih odnosov z eno od sil samo zato, da bi izpolnili pričakovanja drugih. "Ne gre za to, da bi se postavili na eno ali drugo stran. Gre za to, da ohranja svojo zunanjo politiko diverzifikacije in izvaja strategijo avtonomije."

Obisk Putina sledi odmevnemu obisku v Pjongjangu, kjer sta voditelja podpisala pakt o medsebojni obrambi. Sporazum vključuje klavzulo, po kateri si morata državi priskočiti na pomoč, če je katera od njiju napadena, kar vzbuja zaskrbljenost Zahoda glede morebitne ruske pomoči severnokorejskemu raketnemu ali jedrskemu programu.