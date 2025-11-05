Noč demokratskih zmag: Zohran Mamdani izvoljen za newyorškega župana

Demokratični socialist muslimanske vere Zohran Mamdani je bil izvoljen na položaj newyorškega župana. V govoru po zmagi je bil kritičen do predsednika ZDA Donalda Trumpa, mestu pa je obljubil novo dobo. "Če lahko kdorkoli pokaže narodu, ki ga je izdal Donald Trump, kako ga poraziti, je to mesto, ki mu je omogočilo vzpon," je dejal 34-letnik. Demokratski kandidati so sicer slavili tudi na drugih odmevnih volitvah, med drugim guvernerskih v Virginiji in New Jerseyju.

34-letni Zohran Mamdani je tako postal prvi muslimanski župan v zgodovini največjega ameriškega mesta. V svoji kampanji je obljubljal, da bo New York postal bolj dostopen. "Prihodnost je v naših rokah, prijatelji," je pred množico navdušenih podpornikov v Brooklynu dejal Mamdani, ko je bilo ob preštevanju glasov že jasno, da je osvojil županski položaj. Glede na več kot 90 odstotkov preštetih glasov jih je osvojil nekaj več kot polovico. "Če lahko kdorkoli pokaže narodu, ki ga je izdal Donald Trump, kako ga poraziti, je to mesto, ki mu je omogočilo vzpon," je dejal 34-letnik. "V tem trenutku politične teme bo New York luč," je še zagotovil.

S čim je prepričal volivce?

Mamdani, ki samega sebe opisuje kot demokratičnega socialista, je bil še pred nekaj meseci relativno neznan, do zmage pa ga je med drugim ponesla obljuba obdavčitve milijonarjev, s čimer bi nato financiral razširjene socialne programe v mestu. Prepričal je s kampanjo o izboljšanju kakovosti življenja za večino Newyorčanov, ki jih tarejo visoki stroški najemnin, elektrike, plina, hrane in drugih potrebščin. V bitki za položaj je premagal nekdanjega guvernerja zvezne države New York, Andrewa Cuoma, ki je nastopil kot neodvisen kandidat in prejel okrog 42 odstotkov glasov. V nagovoru podpornikom je že priznal poraz in čestital Mamdaniju. Med drugim so mu čestitali tudi vodja senatne manjšine Chuck Schumer in nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton ter trdna podpornika senator Bernie Sanders in kongresnica Alexandria Ocasio Cortez, ki je Mamdanijevo zmago v izjavi za NBC opredelila kot dvojno zmago proti Trumpu in demokratski stari gardi. Za položaj se je potegoval tudi republikanski kandidat Curtis Sliwa, ki ga je podprlo le okoli sedem odstotkov volivcev. Ta je kljub pozivom, naj izstopi iz tekme, v njej ostal, kar je po ugotovitvah anket škodovalo Cuomu.

