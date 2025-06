Noč eksplozij in smrti, Netanjahu prebivalcem Irana: Uprite se režimu

Za Izraelom in Iranom je noč intenzivnih spopadov. V Tel Avivu in Jeruzalemu so ponoči zavijale sirene, ki opozarjajo na zračni napad, poroča Reuters. Prebivalci obeh največjih mest v Izraelu so noč preživeli v zakloniščih, medtem ko so iranske rakete, povračilni udar za predhodni izraelski napad na več lokacijah v Iranu, udrihale po mestih. Eksplozije je bilo še vedno slišati tudi tik pred zoro.

Tamkajšnje reševalne ekipe so sporočile, da delujejo po vsej državi. V središču Tel Aviva je bila medtem zadeta stolpnica v gosto naseljenem območju, v predmestju Ramat Gan pa je bil uničen stanovanjski blok. Izraelske oblasti so sporočile, da je bilo sinoči v Tel Avivu ranjenih 34 ljudi, večina z lažjimi poškodbami. Policija je kasneje sporočila, da je umrla najmanj ena oseba.

V prvotnem izraelskem napadu na Iran, ki se je odvil v noči na petek, je umrlo več civilistov, pa tudi šest znanstvenikov in trije vojaški poveljniki. Izraelski napadi na Iran čez dan in iransko povračilo so sprožili strah pred širšim regionalnim konfliktom, čeprav so iranski zavezniki v Gazi in proiranski Hezbolah v Libanonu zdesetkani.

Izraelski premier Benjamin Netanyahu sicer že leta zagovarja takšen napad na sovražnika, ki ga ne smatra zgolj kot eksistencialno grožnjo Izraelu, temveč tudi vsemu svetu, poroča BBC. V eni od svojih izjav v petek je Netanjahu pozval iransko ljudstvo, naj se upre oblastem v Teheranu. V javnost namreč podaja zgodbo, da cilj njihovega napada ni le odpraviti jedrsko in balistično grožnjo temveč tudi "utreti pot do svobode ponosnemu iranskemu ljudstvu".

"Vodstvo v Teheranu še nikoli ni bilo šibkejše kot zdaj," je izraelski premier poudaril v videonagovoru. "To je vaša priložnost, da se uprete, da povzdignete svoj glas," je nadaljeval in dodal, da izraelski napadi niso usmerjeni proti ljudem, temveč proti "morilskemu islamskemu režimu, ki jih zatira in ohranja v revščini".