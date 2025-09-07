Noč groze na Dinari, planince napadli poldivji konji

Po opisu planinske zveze Dinaridi, ki je dogodek komentirala na Facebooku, so bili pohodniki celo noč prestrašeni in niso upali prižgati luči ali zapustiti zaklenjenega zavetišča. Pohodniki trdijo, da je čreda poldivjih konj vso noč napadala tako zavetje kot njih same. "Zaradi strahu si niso prižgali svetilk niti si niso upali iti ven," so zapisali v objavi.

Zjutraj jih je pričakal uničen prostor okoli zavetišča. Planinska zveza je objavila tudi videoposnetek, na katerem so prikazane prevrnjene klopi in mize ter živalski iztrebki.

Iz društva opozarjajo, da problem s konji na Dinari ni nov in da so o njem že večkrat obveščali pristojne institucije, a brez odziva. Kot pravijo domačini, konji nikoli niso stalno prebivali na tem območju, temveč so tja začeli prihajati šele v zadnjih letih.