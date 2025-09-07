Svetli način
Tujina

Noč groze na Dinari, planince napadli poldivji konji

Dinara, 07. 09. 2025 18.15 | Posodobljeno pred eno minuto

L.M.
Planinci iz Zagreba so doživeli noč, ki je ne bodo zlahka pozabili. V planinskem zavetišču Rupe na Dinari so ostali ujeti v objektu, medtem ko je skupina poldivjih konj več ur razbijala okoli stavbe in povzročila veliko škode.

Po opisu planinske zveze Dinaridi, ki je dogodek komentirala na Facebooku, so bili pohodniki celo noč prestrašeni in niso upali prižgati luči ali zapustiti zaklenjenega zavetišča. Pohodniki trdijo, da je čreda poldivjih konj vso noč napadala tako zavetje kot njih same. "Zaradi strahu si niso prižgali svetilk niti si niso upali iti ven," so zapisali v objavi. 

Zjutraj jih je pričakal uničen prostor okoli zavetišča. Planinska zveza je objavila tudi videoposnetek, na katerem so prikazane prevrnjene klopi in mize ter živalski iztrebki. 

Iz društva opozarjajo, da problem s konji na Dinari ni nov in da so o njem že večkrat obveščali pristojne institucije, a brez odziva. Kot pravijo domačini, konji nikoli niso stalno prebivali na tem območju, temveč so tja začeli prihajati šele v zadnjih letih.

Poldivji konji
Poldivji konji FOTO: Profimedia

"Gre za posledico napačnih projektov in slabe politike, pri katerih so posamezniki dobro zaslužili, medtem ko škodo nosijo narava in obiskovalci," ostro kritizirajo v objavi. Dodajajo še, da pristojno ministrstvo ni storilo ničesar za rešitev problema, kar označujejo kot sramoto za stroko in odgovorne odločevalce.

konji napad planinska koča
Izraelska vojska porušila še eno stolpnico v Gazi; pred Netanjahujevo rezidenco protestniki

