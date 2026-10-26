Noč, ko so srbska mesta slavila: evforija po zmagi študentske liste

Pokanje, kričanje, vzkliki, petje ... vse to je bilo mogoče slišati včeraj na srbskih ulicah. Samo v Beogradu, kjer je bilo veselje verjetno najintenzivnejše, je na ulice stopilo več tisoč študentov, dijakov pa tudi starejših, skratka vseh, ki so želeli konec režima Aleksandra Vučića.

Kot je videti po posnetkih, so cestna pravila v tem trenutku postala praktično neobstoječa, ljudje so se sprehajali po glavni cesti, avtomobili so stali in piskali, potniki pa so praktično skakali po avtomobilih in prepevali. Posebej živahno je bilo na Slaviji, enem najbolj znanih beograjskih trgov in prometnih vozlišč, kjer so množice ljudi in avtomobili blokirali promet.

In ker je bilo slavje res veliko, radost zbranih pa nalezljiva, se je spodobilo, da nebo osvetli ognjemet.

In zbrani, polni evforije, so z veseljem stopili pred našo kamero, vzklikali in s tem potrdili, da njihova bitka za "svobodno Srbijo" ni bila zaman.

icon-chevron-right 1 15 icon-chevron-right Praznovanje v Beogradu Profimedia

Praznovanje v Beogradu Profimedia

Praznovanje v Beogradu Profimedia

Praznovanje v Beogradu Profimedia

Praznovanje v Beogradu Profimedia

Praznovanje v Beogradu Profimedia

Praznovanje v Beogradu Profimedia

Praznovanje v Beogradu Profimedia

Praznovanje v Beogradu Profimedia

Praznovanje v Beogradu Profimedia

Praznovanje v Beogradu Profimedia

Praznovanje v Beogradu Profimedia

Praznovanje v Beogradu Profimedia

Praznovanje v Beogradu Profimedia

Praznovanje v Beogradu Profimedia





























Dve leti, vse od padca nadstreška v Novem Sadu, ki je vzel 16 življenj, so se namreč študentje borili, protestirali proti režimu in pozivali oblast, naj prizna odgovornost za to tragedijo. Ker od vladajočih odziva ni bilo, so stvar vzeli v svoje roke. In rezultat je viden danes, ko je študentsko gibanje odneslo vladajočo Srbsko napredno stranko z oblasti.

Praznovanje je trajalo do zgodnjih jutranjih ur, brez incidentov in uničevanja.

Na nogah pa ni bil samo Beograd, temveč tudi ostala mesta po Srbiji. V Novem Sadu so se takoj ob razglasitvi rezultatov na Trgu svobode s 16-minutnim molkom poklonili žrtvam padca nadstreška.

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Po izkazanem spoštovanju pa je bil čas za veselje. Tako so zaigrali kolo v centru mesta.

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