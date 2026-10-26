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Noč, ko so srbska mesta slavila: evforija po zmagi študentske liste

Beograd, 26. 10. 2026 08.40 pred 51 minutami 2 min branja 16

Avtor:
Nicol Vujović
Praznovanje v Beogradu

Lahko bi rekli, da skoraj ni bilo mesta v Srbiji, ki ni praznovalo zmage Študentske liste na volitvah. V Beogradu so bile ulice polne mladih in starejših, ki so z zastavami, vzkliki in ognjemetom praznovali, kot pravijo, "svobodno državo". Pa tudi Kraljevo, Novi Sad, Čačak, Niš ... evforija in veselje.

Pokanje, kričanje, vzkliki, petje ... vse to je bilo mogoče slišati včeraj na srbskih ulicah. Samo v Beogradu, kjer je bilo veselje verjetno najintenzivnejše, je na ulice stopilo več tisoč študentov, dijakov pa tudi starejših, skratka vseh, ki so želeli konec režima Aleksandra Vučića.

Kot je videti po posnetkih, so cestna pravila v tem trenutku postala praktično neobstoječa, ljudje so se sprehajali po glavni cesti, avtomobili so stali in piskali, potniki pa so praktično skakali po avtomobilih in prepevali. Posebej živahno je bilo na Slaviji, enem najbolj znanih beograjskih trgov in prometnih vozlišč, kjer so množice ljudi in avtomobili blokirali promet.

In ker je bilo slavje res veliko, radost zbranih pa nalezljiva, se je spodobilo, da nebo osvetli ognjemet.

In zbrani, polni evforije, so z veseljem stopili pred našo kamero, vzklikali in s tem potrdili, da njihova bitka za "svobodno Srbijo" ni bila zaman.

Dve leti, vse od padca nadstreška v Novem Sadu, ki je vzel 16 življenj, so se namreč študentje borili, protestirali proti režimu in pozivali oblast, naj prizna odgovornost za to tragedijo. Ker od vladajočih odziva ni bilo, so stvar vzeli v svoje roke. In rezultat je viden danes, ko je študentsko gibanje odneslo vladajočo Srbsko napredno stranko z oblasti.

Praznovanje je trajalo do zgodnjih jutranjih ur, brez incidentov in uničevanja.

Na nogah pa ni bil samo Beograd, temveč tudi ostala mesta po Srbiji. V Novem Sadu so se takoj ob razglasitvi rezultatov na Trgu svobode s 16-minutnim molkom poklonili žrtvam padca nadstreška.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po izkazanem spoštovanju pa je bil čas za veselje. Tako so zaigrali kolo v centru mesta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Niš, Kraljevo, Čačak, Novi Pazar, vsa ta mesta so praznovala na podoben način. In s pesmijo Živeti slobodno Đorđa Balaševića, s katero so pospremili že režim Slobodana Miloševića, so zdaj študenti pospremili še avtokratski režim Aleksandra Vučića.

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beograd srbija volitve praznovanje

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KOMENTARJI16

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nova pot
26. 10. 2026 10.16
Zdaj nobenemu ne bo treba študirat in delat, talal se bo denar kot da pada z neba. Od kod bo denar je zadnja skrb, mogoče od Rusov ali Kitajcev. Vesela novica za nas Slovence, da ne bodo več prihajali k nam.
Odgovori
0 0
Quatroporte
26. 10. 2026 10.13
Ne vem, zakaj se slovenski mediji sedaj toliko ukvarjajo s srbskimi volitvami,kar malo prevec je tega sorosovega nakladanja, sem pa preprican,da ce bi zmagal vucic,bi bili clanki v stilu da so se rusi in izraelci vmesavali v volitve.
Odgovori
0 0
Castrum
26. 10. 2026 10.04
A mislite, da se bo to kaj preverilo: Promocijska vožnja Roberta Goloba in Alenke Bratušek po nedokončanem drugem tiru Divača–Koper naj bi davkoplačevalce stala 714.224 evrov z DDV, kažejo poročila iz oktobra 2026. Družba 2TDK je potrdila, da je izvajalec uveljavljal dodatne stroške, vendar končna upravičenost celotnega zneska še ni bila potrjena.
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+0
1 1
SLObunkeljn
26. 10. 2026 10.01
Madžari in Srbi so se osvobodili, mi smo si pa nadeli jarem.
Odgovori
+1
3 2
Castrum
26. 10. 2026 09.56
Očitno nas čaka naslednje mesece na naslovnicah vedno Srbija.....
Odgovori
-2
1 3
SLObunkeljn
26. 10. 2026 10.03
Te to boli?
Odgovori
0 0
obožeobože
26. 10. 2026 09.55
Srbi so kar pretrpeli. Miloševć, Dinčića so ubili, zdaj Vučić 14 let vladavine, interesi Rusije.... Želim jim mirno in uspešno življenje pod novo politično oblastjo.
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+3
4 1
Castrum
26. 10. 2026 10.05
Dinčić? Kdo je to?
Odgovori
0 0
periot22
26. 10. 2026 09.55
Zdaj slavijo čez par mesecev se verjetno ne bodo več, ko jim bo vladala Amerika in Bruselj!
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-5
0 5
Rudar
26. 10. 2026 09.54
Sedem člankov o volitvah v Srbiji, le stežka najdeš članek o našem prazniku.
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+2
4 2
SLObunkeljn
26. 10. 2026 10.05
Očitno je PRO Plus ugotovil, da članek o prazniku ni komercialno zanimiv, saj ga bere le slabih 20% zavedenih.
Odgovori
0 0
Port__CN
26. 10. 2026 09.49
Jaffa posnami si to in glej ,da ne boš dobil po riti .
Odgovori
+1
2 1
JackRussell
26. 10. 2026 09.49
Še veliko truda bo potrebno da se bodo stvari spremenile. Zdaj je komaj začetek.
Odgovori
+7
7 0
wsharky
26. 10. 2026 09.42
kaj pravi Zoran Ljubljanski?
Odgovori
+4
7 3
Bbcc12
26. 10. 2026 09.49
Tudi Zoran bo letel kot vučić za njim pa bo Janša letel.
Odgovori
+6
8 2
Port__CN
26. 10. 2026 09.51
Nič - čaka na prevod De.
Odgovori
+2
3 1
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