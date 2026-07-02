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Noč na Cresu: drevo padlo na avtodom, gasilci reševali ujete

Zagreb, 02. 07. 2026 11.47 pred 46 minutami 2 min branja 3

Avtor:
D.L. STA
Bor padel na avtodom

Gasilce so sredi noči poklicali na pomoč v avtokamp Kovačine na Cresu. Ljudje so namreč ostali ujeti v avtodomu, na katerega je padlo drevo. Neurja, s katerimi se je zaključil vročinski val, so sicer največ težav povzročila na severu države, na srečo pa niso bila tako silovita, kot so se bali.

Ne le v Sloveniji, z neurji in občutnim padcem temperature se je končal tudi vročinski val na Hrvaškem.

Neurja so v drugi polovici dneva največ preglavic povzročila na severu države, kjer je močan veter podiral drevesa, obilne padavine pa so ponekod poplavile kmetijske površine. Gasilci so na prizadetih območjih posredovali zaradi poplavljenih kleti, poškodovanih električnih vodov in podrtih dreves, odpravljanje posledic pa so nadaljevali tudi ponoči.

Težave pa so imeli tudi na Jadranu. Gasilci s Cresa so tako sredi noči hiteli pomagat ujetim v avtodomu v kampu Kovačine, na katerega se je v neurju podrlo drevo.

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Čeprav so neurja že v minulih dneh zajela več delov Hrvaške, je bilo poslabšanje vremena po ocenah vremenoslovcev milejše, kot bi lahko bilo po skoraj dvotedenskem vročinskem valu. Kot je za radio HRT danes pojasnila meteorologinja Petra Mikuš Jurković, za zelo intenzivna neurja niso bili izpolnjeni vsi pogoji, so pa ponekod nastale intenzivne nevihte z nalivi.

Glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković je medtem poudaril, da je vročinski val gasilcem povzročil veliko dela. "Začelo se je s požarom na Visu, kjer je zgorelo več kot 350 hektarjev nizkega rastja in borovega gozda. Sledili so veliki požari na Čiovu, Mljetu, v šibeniško-kninski županiji ter pri Kistanjah in na Zlarinu," je dejal.

Tucaković je opozoril tudi na vse pogostejše požare, ki jih povzročajo strele. Te so po njegovih besedah v zadnjih sedmih dneh zanetile več požarov vzdolž hrvaške obale, od Orebića in Mljeta do Senja, pa tudi na območju Čiova.

Po prehodu neviht in ploh je vročina popustila, temperature pa so danes marsikje po državi za okoli deset stopinj Celzija nižje kot včeraj.

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KOMENTARJI3

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MEDKO
02. 07. 2026 12.47
Spet Hrvaška...
Odgovori
-1
0 1
Panter 63
02. 07. 2026 13.03
Spet, in kaj bomo zdaj? Voka Ljubljana je oprta, tudi knjigo pritožb imajo. Lp
Odgovori
0 0
Fluxx
02. 07. 2026 12.24
Grimsovo je blo kr napeto
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