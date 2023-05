Noč na severu Kosova minila mirno, ljudje se zopet zbirajo pred občinami

V Zvečanu, kjer je včeraj prišlo do spopada, je danes zjutraj mirno, zbralo pa se je manj ljudi kot včeraj, ko je bilo prizorišče polno že pred 7. uro zjutraj. Danes zjutraj so bili pred občino najprej zbrani delavci.

V Zvečanu se je zbralo več kot 100 protestnikov, ki so med drugim vzklikali, naj specialne enote kosovske policije odidejo in "To je Srbija", na eno od vozil policije pa so izobesili tudi srbsko trobojnico. Kot smo že poročali, se je protest kmalu spreobrnil v spopade. Policija je že zjutraj proti zaposlenim, ki so želeli vdreti v stavbo, uporabila solzivec, popoldan pa je s silo preganjala protestnike. Tako so poročali srbski in kosovski mediji.

Na severu Kosova, kjer živi predvsem srbsko prebivalstvo, se je v ponedeljek zbralo več sto protestnikov. Pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku so zahtevali umik kosovske policije ter novoizvoljenih županov, etničnih Albancev.

"Bili smo v prvih vrstah, tiho smo sedeli, jaz sem bil proti njim obrnjen s hrbtom, ko so nas začeli tepsti s pendreki in ščiti, uporabili so solzivec in šok bombe. Duša me boli bolj kot poškodbe, ki smo jih utrpeli. Več kontuzij bo minilo, toda tisto, kar nas boli, je, da smo videli, kako na goloroke ljudi mečejo šok bombe, jih streljajo, jih brutalno pretepejo," je dejal Milović v izjavi za javnost pred KBC Kosovska Mitrovica, kjer dela kot zdravnik.

Nekdanji župan občine Zvečan Dragiša Milović , ki je bil med spopadom Kforja in kosovskih Srbov pred stavbo občine Zvečan poškodovan, je povedal, da so mirno sedeli, s hrbtom obrnjeni proti kordonu vojakov Kforja, a da so jih nato začeli tepsti in da so uporabili tudi solzivec ter šok bombe, poroča srbski N1.

Dodal je, da so se ves dan pogovarjali o tem, da želijo najti kompromis, da želijo mir. "In z naše strani je bilo skrajno mirno. Žal je bilo tako, kot da bi nekdo želel izzvati to, kar se je zgodilo. V Zvečanu so bili hudi prizori in verjemite, da sem še vedno pod temi vtisi. Modrice bodo minile, a v duši to ostane do konca življenja," je povedal.

Na vprašanje, kako živeti naprej, je dejal, da morajo najti moč, da to premagajo. "Danes smo rekli, da smo na svoji zemlji, v svojem mestu, da je težko, vendar iskreno upam, da bomo s složnostjo in enotnostjo zmogli, a potrebujemo pomoč naše države," je zaključil Milović.

Kfor: Nismo izzvali napada. Nasilni so bili tudi protestniki

Toda nasilni so bili tudi protestniki, policiji in Kforju so odgovorili z dimnimi bombami, metali so tudi kamenje in steklenice. Kot je povedal direktor Klinično-bolnišničnega centra v Kosovski Mitrovici Zlatan Elek, je v ustanovo prišlo 52 ljudi z različnimi vrstami poškodb, od katerih je eden v kritičnem stanju.