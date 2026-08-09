Noč so presekali kriki: 28-letnika pogoltnil smrtonosni mulj

Po prvih informacijah je bil 28-letnik v družbi štirih prijateljev, s katerimi so se ob nasipu zbrali na večernem druženju in pekli koruzo. Okoli druge ure zjutraj naj bi skupaj odšli iskat drva za ogenj.
Po neuradnih ugotovitvah je mladenič med prebijanjem skozi gosto grmovje v temi zdrsnil in padel v kanal ob črpalni postaji, poroča srbski Blic.
Kanal je obdan z betonom, vendar je poln gostega mulja in globok več metrov. Po navedbah srbskih medijev preiskovalci domnevajo, da mladenič ni znal plavati, zato je po padcu hitro potonil. Preverjajo tudi možnost, da je ob padcu z glavo udaril ob betonski rob.
Na kraj nesreče so prihiteli policisti, reševalci in potapljači, ki so več ur preiskovali težko dostopen teren, porasel z grmovjem in visoko travo. Truplo so našli šele dopoldne.
Pretreseni domačini pripovedujejo, da jih je sredi noči prebudilo obupano vpitje. "Eden od fantov je prišel do mene in me prosil, naj pokličem policijo, ker menijo, da se je njihovemu prijatelju nekaj zgodilo," je za srbske medije povedal eden od prebivalcev.
Ob kanalu so našli mobilni telefon, s katerim si je po vsej verjetnosti osvetljeval pot, v vodi pa tudi cigarete. Na betonskem robu so opazili veliko mokro sled, ki naj bi nakazovala mesto padca.
Po besedah očividcev je bil eden od prijateljev več ur v popolnem šoku. "Ves se je tresel, jokal in klical njegovo ime. Bali smo se, da bo tudi njemu postalo slabo," je povedal domačin.
V dvorišču ene od hiš so po tragediji ostali žar, stoli, pijača in druga oprema, ki so jo mladi prinesli s seboj na druženje. "Zjutraj smo se zbudili in našli njihov žar, stole in pijačo. Ne vem, kaj so počeli ob kanalu, vem pa, da je lahko globok tudi sedem metrov. Zaradi suše črpalna postaja trenutno ne obratuje," je povedala domačinka.
Dodala je, da se mladi na nasipu pogosto zbirajo, vendar domačini že dolgo opozarjajo, da je kanal izjemno nevaren. Policija okoliščine nesreče še preiskuje.
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