Noč so presekali kriki: 28-letnika pogoltnil smrtonosni mulj

Po prvih informacijah je bil 28-letnik v družbi štirih prijateljev, s katerimi so se ob nasipu zbrali na večernem druženju in pekli koruzo. Okoli druge ure zjutraj naj bi skupaj odšli iskat drva za ogenj.

Po neuradnih ugotovitvah je mladenič med prebijanjem skozi gosto grmovje v temi zdrsnil in padel v kanal ob črpalni postaji, poroča srbski Blic.

Kanal je obdan z betonom, vendar je poln gostega mulja in globok več metrov. Po navedbah srbskih medijev preiskovalci domnevajo, da mladenič ni znal plavati, zato je po padcu hitro potonil. Preverjajo tudi možnost, da je ob padcu z glavo udaril ob betonski rob.

Na kraj nesreče so prihiteli policisti, reševalci in potapljači, ki so več ur preiskovali težko dostopen teren, porasel z grmovjem in visoko travo. Truplo so našli šele dopoldne.