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Noč so presekali kriki: 28-letnika pogoltnil smrtonosni mulj

Beograd, 09. 08. 2026 20.44 pred 18 urami 2 min branja 20

Avtor:
N.Š.
Kanal

Druženje ob pečeni koruzi se je v srbskem naselju Borča končalo s tragedijo. Osemindvajsetletni moški je med iskanjem drv za ogenj ponoči padel v globok muljast kanal ob črpalni postaji Crvenka in utonil. Njegovi prijatelji so ga zaman iskali, njegovo truplo pa so po večurni iskalni akciji našli šele naslednje dopoldne.

Po prvih informacijah je bil 28-letnik v družbi štirih prijateljev, s katerimi so se ob nasipu zbrali na večernem druženju in pekli koruzo. Okoli druge ure zjutraj naj bi skupaj odšli iskat drva za ogenj.

Po neuradnih ugotovitvah je mladenič med prebijanjem skozi gosto grmovje v temi zdrsnil in padel v kanal ob črpalni postaji, poroča srbski Blic.

Kanal je obdan z betonom, vendar je poln gostega mulja in globok več metrov. Po navedbah srbskih medijev preiskovalci domnevajo, da mladenič ni znal plavati, zato je po padcu hitro potonil. Preverjajo tudi možnost, da je ob padcu z glavo udaril ob betonski rob.

Na kraj nesreče so prihiteli policisti, reševalci in potapljači, ki so več ur preiskovali težko dostopen teren, porasel z grmovjem in visoko travo. Truplo so našli šele dopoldne.

Druženje mladih ob pečeni koruzi se je končalo tragično.
Druženje mladih ob pečeni koruzi se je končalo tragično.
FOTO: iStock

Pretreseni domačini pripovedujejo, da jih je sredi noči prebudilo obupano vpitje. "Eden od fantov je prišel do mene in me prosil, naj pokličem policijo, ker menijo, da se je njihovemu prijatelju nekaj zgodilo," je za srbske medije povedal eden od prebivalcev.

Ob kanalu so našli mobilni telefon, s katerim si je po vsej verjetnosti osvetljeval pot, v vodi pa tudi cigarete. Na betonskem robu so opazili veliko mokro sled, ki naj bi nakazovala mesto padca.

Po besedah očividcev je bil eden od prijateljev več ur v popolnem šoku. "Ves se je tresel, jokal in klical njegovo ime. Bali smo se, da bo tudi njemu postalo slabo," je povedal domačin.

V dvorišču ene od hiš so po tragediji ostali žar, stoli, pijača in druga oprema, ki so jo mladi prinesli s seboj na druženje. "Zjutraj smo se zbudili in našli njihov žar, stole in pijačo. Ne vem, kaj so počeli ob kanalu, vem pa, da je lahko globok tudi sedem metrov. Zaradi suše črpalna postaja trenutno ne obratuje," je povedala domačinka.

Dodala je, da se mladi na nasipu pogosto zbirajo, vendar domačini že dolgo opozarjajo, da je kanal izjemno nevaren. Policija okoliščine nesreče še preiskuje.

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KOMENTARJI20

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flojdi
10. 08. 2026 15.23
???ograja ali mreza cez. Žalostno.
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0 0
Colgate
10. 08. 2026 09.01
Ni znal plavati? Ni mi jasno kako fantje od 28 let ne znajo plavati. Verjetno jih šole ne vozijo v šole v naravo ampak na Vučičeve meetinge.
Odgovori
-5
1 6
Ramzess
10. 08. 2026 09.31
V mulju itak ne moreš plavati, ni to voda.
Odgovori
+7
7 0
flojdi
10. 08. 2026 15.24
.??ej.jest pr 70ih ne znam plavat.in me ne zanima znat.
Odgovori
0 0
flojdi
10. 08. 2026 15.32
.sicer pa..v kaki goscobi" se menda ne da plavat.verjetno te prava" gostota lohk tut not potegne.se vedno se spominjam ko so mi pravili da je nekooooc nekoga vgreznilo" v arboretumu
Odgovori
0 0
koral45
09. 08. 2026 21.40
Škoda življenja, še posebej tako mladega. Ubogi svojci in tudi prijatelji.
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+17
17 0
NeXadileC
09. 08. 2026 21.36
ZAKAJ ni ograjeno in zavarovano !?
Odgovori
+14
18 4
Slovenec007
09. 08. 2026 21.43
Zato ker je to balkan
Odgovori
+19
21 2
Actual Asparagus
09. 08. 2026 21.46
Kakšno neumno vprašanje....zakaj marsikje nimajo tekoče vode v svetu...?
Odgovori
+7
7 0
Shisui
09. 08. 2026 21.53
nekadilec povej po pravici, a si blokar ane? xD
Odgovori
+3
6 3
Ricinus
09. 08. 2026 21.27
Škoda mladega življenja in šok za prijatelje
Odgovori
+14
14 0
graf
09. 08. 2026 21.25
sploh ni pomebno a je bil tip trezen ali ne , tak smrtonosen kanal bi moral biti zagrajen , tu ni kaj za debatirat ..
Odgovori
+16
17 1
Artechh
09. 08. 2026 21.31
Ne. Odrasti ne bo se te skoz za rok o drzalo
Odgovori
+0
4 4
Rožle Patriot
09. 08. 2026 21.22
Aha, pozabili ste napisati glavno ... če je je fotka simbolična .... !!!
Odgovori
+1
5 4
txoxnxy
09. 08. 2026 21.21
En veganj manj .
Odgovori
-13
2 15
First Last
09. 08. 2026 21.18
Upam da not ni padel trezen
Odgovori
-9
1 10
Artechh
09. 08. 2026 21.13
Beigrad in pri nas top novica? A se vam kisa?
Odgovori
+2
11 9
96bimBo
09. 08. 2026 20.56
Kanal ni ograjen?
Odgovori
+15
17 2
flojdi
10. 08. 2026 15.29
.pr ns..med bloki ..so neki sarl.in en tamalih" je v temi prisel s sihta.in z eno nogo pristal v luknji.na sreco je bil ravno prav velik(198) da je noga pristala na dnu..??ce ne..bi si drugo zlimil ali vsaj... ?a je res tako tezko z necim pokrit lukne
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0 0
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