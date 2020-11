Noč terorja na Dunaju sprožilo SMS sporočilo?

Teroristični napad na Dunaju v začetku meseca je šokiral Evropo. Tarča so bili ljudje, ki so se na ulico odpravili še zadnji večer, preden so v veljavo stopili strogi ukrepi za obvladovanje novega koronavirusa.

Kot zdaj piše avstrijski krone.at pa naj bi se napadalec za napad prav tisti večer odločil, ker ga je zajela panika - in ne zato, ker je bil to skrbno načrtovan datum napada.

Pri krone.at zatrjujejo, da so jim informacije potrdili v parlamentarnih krogih. Kot pišejo, je napadalec dva dni pred napadom, sam poklical policijo. Prijavil je vlom v klet stavbe, kjer je živel. Za policiste je bila to rutinska prijava, zgodilo se ni nič posebnega. Takšen telefonski klic malo pred terorističnim napadom je precej nenavaden – običajno se napadalci ne izpostavljajo na takšen način.

A napadalec naj takrat še ne bi načrtoval, da bo že čez dva dni sejal smrt. Potem pa je na dan napada ob 16.46 prejel rutinsko SMS sporočilo ponudnika storitev. Vsebina sporočila je bila – v nujnem primeru bo vaša telefonska številka lokalizirana, podatki pa bodo posredovani LPD Dunaj.

A napadalec naj bi rutinsko poslano sporočilo interpretiral kot napoved, da so posebne enote že na poti zaradi njegovega nakupa orožja. Zato naj bi zabarikadiral stanovanje in se odpravil na morilski pohod.

Tri ure in 14 minut kasneje je sejal smrt, zato pri krone.at sklepajo, da je prav sporočilo, ki je pravzaprav povezano z uredbami o varovanju osebnih podatkov, sprožilo usodno reakcijo.