'Nočem v dom!' Hiša se je spremenila v 'prah'

Eksplozija je odjeknila nekaj po polnoči v dunajskem okrožju Floridsdorf. Od enodružinske hiše je ostal le kup ruševin, poškodovanih pa je bilo tudi več sosednjih objektov.

Po navedbah gasilcev so reševalni psi pod ruševinami zaznali življenje. Reševalci so s pomočjo posebne kamere našli 93-letnega stanovalca in ga hudo poškodovanega prepeljali v bolnišnico. Zdravniki se še vedno borijo za njegovo življenje. Poleg njega je zdravniško pomoč potrebovalo še osem ljudi, med njimi tudi nosečnica, ki naj bi se med eksplozijo huje poškodovala ob padcu.

Avstrijska policija je sporočila, da 93-letnika sumi, da je z namerno povzročeno eksplozijo plina uničil svojo hišo. Državno tožilstvo je zanj že odredilo pridržanje, vendar zaradi hudih poškodb ostaja v bolnišnici pod policijskim nadzorom.

Preiskava še poteka, zato motiv uradno še ni potrjen.