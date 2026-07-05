Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Nočem v dom!' Hiša se je spremenila v 'prah'

Dunaj, 05. 07. 2026 19.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Dunaj

Na obrobju Dunaja je v noči na nedeljo silovita eksplozija povsem uničila družinsko hišo. Hudo poškodovanega 93-letnega stanovalca so reševalci našli pod ruševinami, poškodovanih pa je bilo še osem sosedov. Avstrijska policija sumi, da je starejši moški eksplozijo povzročil namerno. Avstrijski časnik Kronen Zeitung medtem poroča, da naj bi bil v ozadju družinski spor, saj naj bi moškega proti njegovi volji želeli namestiti v dom za starejše.

Eksplozija je odjeknila nekaj po polnoči v dunajskem okrožju Floridsdorf. Od enodružinske hiše je ostal le kup ruševin, poškodovanih pa je bilo tudi več sosednjih objektov.

Po navedbah gasilcev so reševalni psi pod ruševinami zaznali življenje. Reševalci so s pomočjo posebne kamere našli 93-letnega stanovalca in ga hudo poškodovanega prepeljali v bolnišnico. Zdravniki se še vedno borijo za njegovo življenje. Poleg njega je zdravniško pomoč potrebovalo še osem ljudi, med njimi tudi nosečnica, ki naj bi se med eksplozijo huje poškodovala ob padcu.

Avstrijska policija je sporočila, da 93-letnika sumi, da je z namerno povzročeno eksplozijo plina uničil svojo hišo. Državno tožilstvo je zanj že odredilo pridržanje, vendar zaradi hudih poškodb ostaja v bolnišnici pod policijskim nadzorom.

Preiskava še poteka, zato motiv uradno še ni potrjen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju časnika Kronen Zeitung naj bi bil moški po smrti žene pred desetimi leti živel sam. Sosedje ga opisujejo kot prijaznega in kljub visoki starosti razmeroma vitalnega, saj je še vedno vozil avtomobil. Nekateri zato težko verjamejo, da bi namerno želel ogroziti sosede.

Kronen Zeitung, sklicujoč se na sosede, poroča, da naj bi 93-letnik večkrat dejal: "Nočem v dom za starejše." Po navedbah časnika naj bi bil med njim in pastorkom zaradi tega celo sodni spor, moški pa naj bi eksplozijo povzročil zavestno. Teh navedb policija za zdaj ni potrdila.

Staranje prebivalstva prinaša vse težje odločitve

Če se bodo navedbe o ozadju tragedije izkazale za resnične, primer odpira tudi širše vprašanje staranja družbe in stisk starejših ljudi. Za številne je lastni dom tesno povezan z občutkom samostojnosti, dostojanstva in identitete, zato je selitev v institucionalno oskrbo pogosto ena najtežjih življenjskih odločitev.

Hkrati se številne družine znajdejo v položaju, ko zaradi zdravstvenega stanja ali varnosti bližnjega ocenijo, da samostojno bivanje ni več mogoče. Iskanje ravnotežja med željo starejšega človeka, da ostane doma, in skrbjo svojcev za njegovo varnost  ter iskanje ravnovesja s sodobnim načinom življenja, je zato vse pogostejša dilema starajočih se evropskih družb. 

Ne glede na izid dunajske preiskave primer opozarja, kako pomembni so pravočasna podpora starejšim, dostopne storitve oskrbe na domu in odprt pogovor o starosti, preden družinske stiske prerastejo v tragedijo.

dom spor dunaj

Na Hrvaškem kar v morju barvali jahto: 5000 evrov kazni

24ur.com Sosedje po eksploziji odhiteli v gorečo hišo: 'Obeh nismo mogli rešiti'
24ur.com V siloviti eksploziji ranjenih 12 gasilcev in policistov, osumljenca aretirali
24ur.com V eksploziji plina zagorela stavba in se skoraj v celoti porušila
24ur.com Med dopustom dobila klic sosedov, da njeno hišo podirajo
24ur.com Eksplozija v bloku: 89-letnik huje ranjen, poškodovanih 18 stanovanj
24ur.com Soseda iz pekla, ki pred svojim stanovanjem kopiči smeti
24ur.com Njun dom ogroža nevaren plaz: 'Ne moremo se sprijazniti, da je v nevarnosti'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Zakaj otroškega vozička nikoli ne prekrivamo s tetra plenico
Nutricionisti razkrivajo, kaj vedno vzamejo s seboj na bazen
Nutricionisti razkrivajo, kaj vedno vzamejo s seboj na bazen
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Nečak Michaela Jacksona o vlogi, ki mu je spremenila življenje
Nečak Michaela Jacksona o vlogi, ki mu je spremenila življenje
zadovoljna
Portal
Drama na dvoru: Umazane skrivnosti kraljeve družine bodo prišle na dan
Tedenski horoskop: Leve čaka premik v ljubezni, škorpijone pa strastna noč
Tedenski horoskop: Leve čaka premik v ljubezni, škorpijone pa strastna noč
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino
Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino
vizita
Portal
Kaj nutricionisti priporočajo za zajtrk? Pravijo, da je to najboljša izbira
Upočasnite staranje možganov: navade, ki so vaše zaveznice
Upočasnite staranje možganov: navade, ki so vaše zaveznice
Vaginalna kandidiaza: vzroki, simptomi in zdravljenje vnetja
Vaginalna kandidiaza: vzroki, simptomi in zdravljenje vnetja
Zakaj lahko pik komarja sproži močno alergijsko reakcijo?
Zakaj lahko pik komarja sproži močno alergijsko reakcijo?
cekin
Portal
Oporoka: zakaj jo večina napiše prepozno
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Zakaj mladi danes zaslužijo več kot milenijci?
Zakaj mladi danes zaslužijo več kot milenijci?
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
moskisvet
Portal
Je preveč seksi za volan? Padla na vozniškem, ker naj bi bila "preveč privlačna"
Kineziolog svetuje, kako pivski trebuh spremeniti v mišice - ne nasedajte najpogostejši zmoti
Kineziolog svetuje, kako pivski trebuh spremeniti v mišice - ne nasedajte najpogostejši zmoti
Neverjetno: osem držav in dve celini za ceno ene večerje
Neverjetno: osem držav in dve celini za ceno ene večerje
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
dominvrt
Portal
Ko lastovke izberejo vaš dom: kako preprečiti škodo
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Spremenite dom v mediteransko oazo: 3 preprosti nasveti za udobje
Spremenite dom v mediteransko oazo: 3 preprosti nasveti za udobje
okusno
Portal
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
voyo
Portal
Zlo med nami: Ted Bundy
Štorklje se vračajo
Štorklje se vračajo
Tartinijev ključ
Tartinijev ključ
Intervju z Madonno
Intervju z Madonno
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763