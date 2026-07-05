'Nočem v dom!' Hiša se je spremenila v 'prah'

Eksplozija je odjeknila nekaj po polnoči v dunajskem okrožju Floridsdorf. Od enodružinske hiše je ostal le kup ruševin, poškodovanih pa je bilo tudi več sosednjih objektov.
Po navedbah gasilcev so reševalni psi pod ruševinami zaznali življenje. Reševalci so s pomočjo posebne kamere našli 93-letnega stanovalca in ga hudo poškodovanega prepeljali v bolnišnico. Zdravniki se še vedno borijo za njegovo življenje. Poleg njega je zdravniško pomoč potrebovalo še osem ljudi, med njimi tudi nosečnica, ki naj bi se med eksplozijo huje poškodovala ob padcu.
Avstrijska policija je sporočila, da 93-letnika sumi, da je z namerno povzročeno eksplozijo plina uničil svojo hišo. Državno tožilstvo je zanj že odredilo pridržanje, vendar zaradi hudih poškodb ostaja v bolnišnici pod policijskim nadzorom.
Preiskava še poteka, zato motiv uradno še ni potrjen.
Po poročanju časnika Kronen Zeitung naj bi bil moški po smrti žene pred desetimi leti živel sam. Sosedje ga opisujejo kot prijaznega in kljub visoki starosti razmeroma vitalnega, saj je še vedno vozil avtomobil. Nekateri zato težko verjamejo, da bi namerno želel ogroziti sosede.
Kronen Zeitung, sklicujoč se na sosede, poroča, da naj bi 93-letnik večkrat dejal: "Nočem v dom za starejše." Po navedbah časnika naj bi bil med njim in pastorkom zaradi tega celo sodni spor, moški pa naj bi eksplozijo povzročil zavestno. Teh navedb policija za zdaj ni potrdila.
Staranje prebivalstva prinaša vse težje odločitve
Če se bodo navedbe o ozadju tragedije izkazale za resnične, primer odpira tudi širše vprašanje staranja družbe in stisk starejših ljudi. Za številne je lastni dom tesno povezan z občutkom samostojnosti, dostojanstva in identitete, zato je selitev v institucionalno oskrbo pogosto ena najtežjih življenjskih odločitev.
Hkrati se številne družine znajdejo v položaju, ko zaradi zdravstvenega stanja ali varnosti bližnjega ocenijo, da samostojno bivanje ni več mogoče. Iskanje ravnotežja med željo starejšega človeka, da ostane doma, in skrbjo svojcev za njegovo varnost ter iskanje ravnovesja s sodobnim načinom življenja, je zato vse pogostejša dilema starajočih se evropskih družb.
Ne glede na izid dunajske preiskave primer opozarja, kako pomembni so pravočasna podpora starejšim, dostopne storitve oskrbe na domu in odprt pogovor o starosti, preden družinske stiske prerastejo v tragedijo.