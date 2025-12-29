Spregovoril junak iz Sydneya: Hotel sem, da preneha ubijati nedolžne

V nedeljo, 14. decembra, je Sajid Akram začel streljati na praznovanju hanuke. 15 ljudi je umrlo, 40 jih je bilo ranjenih, policija pa je napad kasneje označila za teroristični akt, usmerjen proti judovski skupnosti.
Ahmed al Ahmed, prodajalec sadja sirske narodnosti in oče dveh otrok, je v kritičnem trenutku napadel Akrama in mu odvzel orožje. Prijel ga je za desno roko in ga, kot se je spomnil, opozoril z besedami: "Spusti pištolo, nehaj delati to, kar počneš." Med pogumnim dejanjem ga je večkrat ustrelil drugi napadalec, ki so ga kasneje obtožili 59 kaznivimh dejanj, vključno s 15 umori in enim terorističnim napadom.
V intervjuju za CBS News je Ahmed povedal, da ga je gnala želja, da ljudem ne bi bila storjena krivica: "Nočem videti ljudi, ki jih ubijajo pred mojimi očmi, nočem videti krvi, nočem slišati njegove pištole, nočem videti ljudi, ki kričijo in prosijo za pomoč." "To me prosi moja duša," je dodal.
Po streljanju je bil hospitaliziran in potreboval več operacij. Skupnost ga je, kot poroča BBC, nagradila z zbranimi 1,4 milijona evri, ki so mu jih predali na bolnišnični postelji. Avstralski premier Anthony Albanese ga je označil za "najboljšega v državi", premier Novega Južnega Walesa Chris Minns pa za "resničnega junaka".
