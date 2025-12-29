Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Spregovoril junak iz Sydneya: Hotel sem, da preneha ubijati nedolžne

Sydney, 29. 12. 2025 12.09 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Ahmed al Ahmed z avstralskim premierjem

Ahmed al Ahmed, trgovec iz Sydneya, je postal junak, ko je med smrtonosnim streljanjem na plaži Bondi pogumno odvzel orožje enemu napadalcu in tako preprečil večjo tragedijo. Povedal je, o čem je razmišljal med svojim junaškim dejanjem.

V nedeljo, 14. decembra, je Sajid Akram začel streljati na praznovanju hanuke. 15 ljudi je umrlo, 40 jih je bilo ranjenih, policija pa je napad kasneje označila za teroristični akt, usmerjen proti judovski skupnosti.

Ahmed al Ahmed, prodajalec sadja sirske narodnosti in oče dveh otrok, je v kritičnem trenutku napadel Akrama in mu odvzel orožje. Prijel ga je za desno roko in ga, kot se je spomnil, opozoril z besedami: "Spusti pištolo, nehaj delati to, kar počneš." Med pogumnim dejanjem ga je večkrat ustrelil drugi napadalec, ki so ga kasneje obtožili 59 kaznivimh dejanj, vključno s 15 umori in enim terorističnim napadom.

Ahmed al Ahmad, moški, ki je ustavil napadalca
Ahmed al Ahmad, moški, ki je ustavil napadalca
FOTO: X

V intervjuju za CBS News je Ahmed povedal, da ga je gnala želja, da ljudem ne bi bila storjena krivica: "Nočem videti ljudi, ki jih ubijajo pred mojimi očmi, nočem videti krvi, nočem slišati njegove pištole, nočem videti ljudi, ki kričijo in prosijo za pomoč." "To me prosi moja duša," je dodal.

Po streljanju je bil hospitaliziran in potreboval več operacij. Skupnost ga je, kot poroča BBC, nagradila z zbranimi 1,4 milijona evri, ki so mu jih predali na bolnišnični postelji. Avstralski premier Anthony Albanese ga je označil za "najboljšega v državi", premier Novega Južnega Walesa Chris Minns pa za "resničnega junaka".

Ahmed al Ahmed teroristični napad Avstralija Sydney plaža Bondi

Trump bi dal varnostna jamstva za 15 let, Zelenski želi vsaj 30 let

Na Japonskem: Otrok umrl po nesreči s transportnim trakom na smučišču

SORODNI ČLANKI

Božični čudež: 22-letni policist, ki je bil ustreljen v glavo, že doma

Nove podrobnosti o napadu v Sydneyju: med ljudi vrgla eksplozivne naprave

Aretirali sedem ljudi, ki so bili na poti na plažo Bondi

V avtu strelca na plaži Bondi našli zastavi Islamske države

Zakonca, ki sta skušala razorožiti enega od strelcev, postala prvi žrtvi

Kdo je junak, ki je z golimi rokami razorožil napadalca?

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Na pol ovca
29. 12. 2025 14.15
Ta je nedvomno junak, žal večina ne vidi globje v situacijo, vidi sam do prvega vogala.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Na božič je izgubila še drugo hčer
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
zadovoljna
Portal
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Imamo novega Loto milijonarja!
Imamo novega Loto milijonarja!
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Hude posledice pirotehnike
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
okusno
Portal
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425