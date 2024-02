Nočna mora na križarjenju: skoraj 140 oseb zbolelo za boleznijo prebavil

V skladu z ladijskim načrtom za preprečevanje izbruha bolezni in odzivanje nanj so obolele potnike in člane posadke izolirali ter okrepili postopke čiščenja in razkuževanja. Družba Cunard Cruise Line je v izjavi za CNN potrdila, da je manjše število gostov poročalo o simptomih gastrointestinalne bolezni. "Da bi zagotovili dobro počutje vseh gostov in članov posadke na krovu, so nemudoma sprožili okrepljene zdravstvene in varnostne protokole. Ukrepi so bili učinkoviti."

CDC je lani obravnaval 14 izbruhov na križarjenjih, večinoma zaradi norovirusov. Zdravstveno osebje na križarki mora namreč primere gastrointestinalnih bolezni prijaviti, ko bolezen zaznajo pri vsaj dveh odstotkih potnikov.