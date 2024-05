Nočna mora na letalu: slabost in bruhanje doletela 70 potnikov

Condorjev let z Mavricija v Frankfurt je vsaj 70 potnikov presenetil z nenadno slabostjo in bruhanjem. Od skupno 290 potnikov je dobra četrtina potnikov opisovala podobne simptome. Ob pristanku v Frankfurtu je letalo pričakalo veliko število interventnih vozil, ki so prevzeli oskrbo slabotnih potnikov.

Tiskovna predstavnica letalske družbe Condor Airlines je potrdila incident in povedala, da nihče od posadke ni imel podobnih simptomov. "Posadka je izobražena in usposobljena za takšne posebne primere. Po natančni oceni situacije se je let nadaljeval, letalo pa je nato varno pristalo v Frankfurtu. Na kraju jih je pričakalo strokovno usposobljeno zdravstveno osebje, ki je prevzelo bolne potnike," je povedala za Fenix Magazin.

Kaj je bil vzrok nenadne slabosti tako velikega števila ljudi, še ni znano. Je pa tiskovna predstavnica povedala, da je Condor že sprožil preiskavo primera, da bi našli vzrok in iz njega tudi izpeljali določene ukrepe. "Condor tesno sodeluje z vsemi odgovornimi partnerji in organi. Trenutno ni na voljo nobenih rezultatov. Na splošno ne želimo špekulirati o vzroku," je povedala in dodala, da je bila hrana, ki so jo na letu postregli, pripravljena na Mavriciju.