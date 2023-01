'Nočna mora' na novoletni dan: na tisoče ljudi obtičalo na filipinskem letališču

Na novoletni dan je na letališču v Manili izbruhnil kaos, potem ko je izpad elektrike začasno prizadel kontrolo zračnega prometa na največjem letališču v državi. Zaradi izpada je bilo ustavljenih skoraj 300 letov, več deset tisoč potnikov pa je tako obtičalo na Filipinih. "Bila je prava nočna mora," je dogajanje na letališču opisal eden od prizadetih potnikov.

Mednarodno letališče Ninoy Aquino (MNL) je stičišče za potnike, ki prihajajo ali odhajajo z otokov sredi Filipinskega morja. A potovanje so več deset tisoč ljudem uničile tehnične težave, ki so jih prvič odkrili v nedeljo zjutraj. Te je potrdil tudi upravljavec letališča, filipinska uprava za civilno letalstvo (CAAP), poroča CNN. Zaradi tega je bilo 282 letov odloženih, odpovedanih ali preusmerjenih na druga regionalna letališča. Do 16. ure na novoletni dan je bilo tako prizadetih približno 56.000 potnikov.

icon-expand Zaradi izpada elektrike potniki obtičali na letališču FOTO: Profimeda

Filipinski minister za promet Jaime Bautista se je opravičil za nevšečnosti, povzročene potnikom, in dejal, da je letališki centralni sistem za nadzor zračnega prometa utrpel hud izpad električne energije. Dodal je, da čeprav obstaja rezervni vir energije, tudi ta ni uspel zagotoviti dovolj energije. "To je bila težava sistema upravljanja zračnega prometa. Če boste naše letališče primerjali s singapurskim, boste odkrili veliko razliko. Oni so vsaj 10 let pred nami," je dejal. Bautista je dodal, da se je njegov oddelek za promet uskladil tudi z letalskimi prevozniki, da bi vsem prizadetim potnikom zagotovili brezplačno hrano, osvežilne pijače, prevoz in nastanitev.

Med prizadetimi leti je bilo na primer tudi letalo družbe Qantas. Namenjeno v Manilo je iz Sydneyja odletelo malo pred 13. uro po lokalnem času, po treh urah pa se je bilo prisiljeno vrniti v Avstralijo. "Vsem letalskim prevoznikom je bil v nedeljo popoldan onemogočen prihod v Manilo, saj so lokalne oblasti zaprle lokalni zračni prostor," je pojasnil Qantas. Delovanje se je delno nadaljevalo ob 17.50 po lokalnem času, ko je letališče znova začelo sprejemati lete. Glede na izjavo tamkajšnjega ministrstva za promet, letališko delovanje zdaj spet teče normalno, vendar pa obnova opreme še vedno poteka. A kljub temu so se odpovedi letov nadaljevale tudi 2. januarja. Razočarani in utrujeni potniki: 'Bila je prava nočna mora' Incident je sprožil burno reakcijo javnosti, mnogi so se spraševali, kako in zakaj je do izpada električne energije sploh prišlo. "Izvedli bomo preiskavo, da ugotovimo, kdo je odgovoren in kako lahko preprečimo, da bi se to ponovilo," je na spletu zapisala filipinska senatorka Grace Poe.

icon-expand Potniki več ur čakali na informacije o letih FOTO: Profimeda