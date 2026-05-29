Nočna mora v zabaviščnem parku: vlak smrti obstal 30 metrov visoko

Galveston, 29. 05. 2026 21.07

N.V.
Obtičali potniki na vlakcu smrti

Obiskovalci zabaviščnega parka so si želeli le nekaj adrenalinske zabave, nato pa se je zgodilo nekaj povsem nepričakovanega. Eden od vlakov smrti se je med vzponom ustavil in obstal skoraj 30 metrov nad tlemi. S tem pa drame še ni bilo konec, potniki so namreč na atrakciji obtičali več ur.

Vlak smrti Iron Shark na pomolu Galveston Island Historic Pleasure Pier v Teksasu je znana atrakcija za obiskovalce, ki se pogosto vozijo prav s tem vlakcem. A nedavno se je razburljiva in adrenalinska vožnja spreobrnila v pravo nočno moro.

Vlakec se je namreč ustavil ravno na strmem, skoraj navpičnem delu proge in ni šel več naprej. Na vlakcu so bili šolarji, ki so bili na šolskem izletu; sedeli so v dveh vrstah po štiri osebe, obrnjeni proti nebu, tik pred samim vrhom atrakcije pa so obtičali, poroča NBC News.

Na kraj so nemudoma prispele reševalne ekipe, vključno z gasilci. Vsakega izmed potnikov na vlakcu so namestili v varnostni pas, ga premestili v košaro dvižnega vozila ter nato spustili na tla.

"Ko so jih gasilci dosegli, so jih pomirili in jim zagotovili, da jih bodo spravili na tla," je povedal poveljnik gasilske enote. Potniki so bili namreč pretreseni in prestrašeni, saj so več ur praktično viseli v zraku.

Najbolj kritičen del reševanja je bilo premeščanje šolarjev z vlaka smrti v košaro dvižnega vozila, saj so bili dolgo časa izpostavljeni soncu, pojavljale pa so se tudi skrbi zaradi morebitne dehidracije.

Do okvare naj bi prišlo že med začetnim vzponom vlakca smrti. Kot narekuje varnostni sistem, se je atrakcija ob zaznani napaki nemudoma ustavila. Čeprav je varnostni mehanizem deloval pravilno, je bila izkušnja za potnike vse prej kot prijetna.

"Zato smo poklicali gasilce, da pomagajo pri reševanju in zagotovijo varen umik vseh obiskovalcev z atrakcije. Trenutno poteka temeljit pregled naprave. Gasilcem se ne moremo dovolj zahvaliti za njihov hiter odziv in pomoč," je poudaril upravitelj vlakca.

Po podatkih na spletni strani parka vlak smrti Iron Shark doseže hitrost do 84 kilometrov na uro in vozi po 380 metrov dolgi progi. Jeklena atrakcija vključuje tudi skoraj 30-metrski navpični spust.

Rock8
29. 05. 2026 21.40
Zato pa je vlak smrti
bibaleze
