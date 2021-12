Nočna reševalna akcija: z zaščitno blazino po smučišču, 18-letnika huje poškodovana

Postaja hrvaške gorske reševalne službe v Zagrebu je na svoji spletni strani objavila opis reševanja mladeničev, ki so se poškodovali pri nočnem sankanju na Sljemenu v zadnjih minutah letošnjega božiča. Sproščene trenutke reševalcev v prazničnem dnevu je prekinil panični klic na pomoč s profesionalne proge Rdeči spust. Reševalec, ki se je oglasil na telefon, je izvedel, da ima eden od njih najverjetneje zlomljeno nogo, drugi pa se ne more premikati.

V nekaj minutah so prvi reševalci pritekli iz svojih domov in se podali v akcijo. Zunaj je deževalo, vidljivost na cesti proti Sljemenu je oteževala tudi gosta megla. Med hojo do dogovorjene točke so se reševalci po telefonu usklajevali o strategijah in možnem scenariju, saj niso natančno vedeli, kaj pričakovati, koliko poškodovancev jih čaka. Odločiti so se morali tudi, katera prevozna sredstva bodo potrebovali, koliko ljudi bo v kateri ekipi in kam bodo ponesrečence prepeljali.

Nemudoma so sprožili reševalno akcijo, na telefone vseh pripadnikov reševalne postaje Zagreb je ob 23.55 prispelo sporočilo: "Potrebujemo ekipo za reševalno akcijo poškodovancev na Rdečem spustu. Ob 00.10 se dobimo na Blizencu." Reševalcem je bilo takoj jasno, da je situacija izjemno resna, saj gre za profesionalno progo Rdeči spust, ki je pripravljena za svetovno tekmovanje v smučanju, ki bo čez nekaj dni. In vedeli so, da ima ta trdo in spolzko podlago, na kateri je spuščanje s sanmi zelo nevarno.

Prvi, ki je bil na kraju nesreče, je bil dežurni gorski reševalec, ki je v času praznikov prenočil v prostorih reševalne službe na Sljemenu. Mladeniče je našel v gozdu, približno 200 metrov pod vrhom Rdečega spusta, ter nemudoma nudil prvo pomoč in počakal na preostali del ekipe. Najstniki so se ponesrečili pri sankanju na zaščitni blazini, ki jih pristojni uporabljajo, da obložijo palice in ovire na smučišču, da zaščitijo smučarje. Reševalci so ocenili, da so z njo lahko dosegli nevarno visoko hitrost, saj je šlo za izjemno trdo in spolzko podlago.

Izkazalo se je, da so se za izjemno nevarno potezo odločili štirje fantje, dva sta takoj po spustu skočila z blazine, dva pa sta nadaljevala s spustom in z veliko hitrostjo priletela v rob gozda, kjer so se nahajale električne omarice smučišča. Reševalci so predvidevali, da ju je ravno ta trda ovira ustavila in tudi poškodovala.

Fanta sta utrpela več poškodb, eden od njiju pa je, po pričevanju reševalcev, nenehno izgubljal zavest, kar je kazalo na hude poškodbe glave, s tem pa tudi hrbtenice. Ponesrečenca so takoj prepeljali v bolnišnico, kjer so ju nemudoma oskrbeli. Zdravniki so sporočili, da sta mladeniča utrpela težje poškodbe glave in hrbtenice. Reševalna akcija je trajala dve uri in petnajst minut.

Reševalna ekipa poškodovanima mladeničema želi hitro in uspešno okrevanje, ostale pa opozarja, da smučišča niso namenjena sankanju, saj je lahko takšno početje tudi usodno.