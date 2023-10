Nočni klub, v katerem je izbruhnil požar, deloval brez dovoljenja

Požar v nočnem klubu je terjal 13 smrtnih žrtev, štirje ljudje pa se zaradi vdihavanja dima še vedno zdravijo v bolnišnici. Predsednik regionalne vlade Fernando Lopez Miras je ob tem danes dejal, da so našli vse ljudi, ki so bili po požaru v nedeljo še pogrešani – vključno s tremi osebami, ki so bile na plaži in so imele izklopljene mobilne telefone.

Sedaj se porajajo vprašanja o nezmožnosti mestnega sveta oziroma policije, da bi dejansko izvršili odredbo o zaprtju, ki jo je nočni klub zavestno kršil – v mestu je namreč dobro poznan in o svojih dejavnostih odkrito komunicira na družbenih omrežjih. Navarro je dejal, da bodo natančno preučili primer ter ugotovili, kdo je odgovoren in kdo ni opravil svojih dolžnosti.

Po besedah podžupana Antonia Navarra je mestni svet Murcie januarja lani odredil, da mora nočni klub Fonda prenehati z delovanjem, oktobra pa je odredil izvršitev tega sklepa. To bi moralo privesti do zaprtja kluba, kar pa se ni zgodilo.

Sestal se je tudi s sorodniki žrtev požara in izrazil globoko obžalovanje. "Pretreseni smo, šokirani. Nimam besed, s katerimi bi lahko ponudil uteho sorodnikom in prijateljem žrtev," je dejal Lopez Miras. Župan Murcie Jose Ballesta je v nedeljo razglasil tridnevno žalovanje, danes opoldne pa so se žrtvam poklonili z minuto molka.

Sožalje sorodnikom in prijateljem žrtev sta med drugim izrekla tudi španski premier Pedro Sanchez in kralj Felipe VI. "Izražamo bolečino, osuplost in solidarnost z družinami žrtev in celotnim mestom ob tragičnem dnevu v Murcii," je kraljev predstavnik v nedeljo zvečer zapisal v objavi na omrežju X.

Še vedno sicer ni jasno, kaj natančno je povzročilo požar. Gasilci so sporočili, da je ogenj verjetno izbruhnil v prvem nadstropju kluba Fonda in se hitro razširil po vsej stavbi skozi prezračevalne jaške.

Požar v Murcii je bil najhujša tovrstna nesreča v španskih nočnih klubih v več kot treh desetletjih. Leta 1990 je v požaru v Zaragozi umrlo 43 ljudi, leta 1983 pa je požar v disku v Madridu terjal 81 življenj.