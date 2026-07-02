Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nočni napad z droni na Kijev: umrlo najmanj osem oseb

Kijev, 02. 07. 2026 06.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Kijev zjutraj po ruskem napadu z droni

V nočnem ruskem napadu na Kijev je umrlo najmanj osem oseb, potem ko so proti glavnemu ukrajinskemu mestu znova poleteli droni. Ciljali naj bi tudi civilno infrastrukturo, več sosesk v mestu so zato evakuirali. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer zaradi novih obveščevalnih podatkov, da Rusija pripravlja obsežen napad na Ukrajino, prekinil obisk na Irskem. Lovska letala je preventivno aktivirala tudi Poljska.

Le nekaj ur po tem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozoril, da se Rusija pripravlja na obsežen napad, so se v Kijevu zaslišali prvi poki in eksplozije.

"Sovražnik ponovno namerno napada stanovanjska območja in ubija civiliste," je v zgodnjih urah sporočil vodja vojaške uprave v Kijevu Timur Tkačenko. Med žrtvami in poškodovanimi so po njegovih besedah tudi otroci.

Ko se je zdanilo, so prebivalci mesta lahko le opazovali nove ruševine, tleče avtomobile in kraterje, ki so jih povzročile močne eksplozije.

Po mestu so izbruhnili tudi številni požari, poškodovana je tudi postaja z reševalnimi vozili, zaradi česar je vsaj ena oseba utrpela hude poškodbe, poroča BBC.

Nebo so ob napadu razsvetljevali še sledovi izstrelkov iz sistemov zračne obrambe.

Zelenski je v sredo celo prekinil svoj obisk v Dublinu, potem ko je sporočil, da imajo nove obveščevalne podatke, ki kažejo, da Moskva načrtuje napad na Ukrajino.

"Ljudi pozivam, naj bodo dodatno previdni, naj zaščitijo sebe, svoje otroke in seveda svoje družine," je dejal.

Preventivno je svoja lovska letala ponoči aktivirala tudi Poljska. "Ukrepi so preventivni in namenjeni zavarovanju ter zaščiti zračnega prostora, zlasti na območjih, ki mejijo na ogrožene regije," je poljska vojska zapisala na X. Poročil o napadih na poljsko ozemlje ni.

Kijev Ukrajina Rusija Volodimir Zelenski

Namesto v klub – kar v trgovino

24ur.com 'Prestolnica je napadena'
24ur.com Zelenski za evropski zračni ščit po dronskem napadu na Moskvo
24ur.com Droni nad Moskvo, začasno zaprli vsa štiri večja letališča
24ur.com Ukrajinske zračne sile: Sestrelili smo 16 brezpilotnih letal
24ur.com Proti Ukrajini poletelo 500 dronov, v Kostjantinivki ubitih devet civilistov
24ur.com Trenutek, ko dron zadane blok v Kijevu. Rusija: Napadli smo vojaške objekte
24ur.com Kijev v ognju in dimu
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Vse več žensk ziba po 40. letu: zakaj se starost prvorodk zvišuje?
Zakaj sta si sorojenca lahko tako različna, čeprav imata iste starše?
Zakaj sta si sorojenca lahko tako različna, čeprav imata iste starše?
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
Modrijani pripravljajo posebno presenečenje za otroke
Modrijani pripravljajo posebno presenečenje za otroke
zadovoljna
Portal
Najlepši poročni utrinki znanega slovenskega para ob obletnici ganili sledilce
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Dnevni horoskop: Ovni si želijo sprememb, biki morajo biti potrpežljivi
Dnevni horoskop: Ovni si želijo sprememb, biki morajo biti potrpežljivi
Ana Colja z motorjem prevozila skoraj 3000 kilometrov po Balkanu
Ana Colja z motorjem prevozila skoraj 3000 kilometrov po Balkanu
vizita
Portal
Močni zavezniki proti tihemu morilcu: kaj so visoki trigliceridi in kako jih znižati
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
Strokovnjakinja razkrila presenetljive, a učinkovite trike za hlajanje
Strokovnjakinja razkrila presenetljive, a učinkovite trike za hlajanje
Kaj piti in jesti, ko pritisne vročinski val?
Kaj piti in jesti, ko pritisne vročinski val?
cekin
Portal
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
moskisvet
Portal
Nekoč simbol hollywoodskega kaosa, danes... popoln preobrat
Hrvaška sobarica razkrila najhujšo izkušnjo: "Ko sem odprla hladilnik, sem ostala brez besed"
Hrvaška sobarica razkrila najhujšo izkušnjo: "Ko sem odprla hladilnik, sem ostala brez besed"
Najbolj zaželeni moški na svetu: 31-letni milijarder znova samski
Najbolj zaželeni moški na svetu: 31-letni milijarder znova samski
Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?
Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?
dominvrt
Portal
Teh stvari nikoli ne čistite z belilom: lahko naredite več škode kot koristi
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
Nizkokalorično živilo, ki bi ga morali jesti vse poletje
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
voyo
Portal
Sandokan
Truplo
Truplo
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763