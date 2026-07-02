Nočni napad z droni na Kijev: umrlo najmanj osem oseb

Le nekaj ur po tem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozoril, da se Rusija pripravlja na obsežen napad, so se v Kijevu zaslišali prvi poki in eksplozije.

"Sovražnik ponovno namerno napada stanovanjska območja in ubija civiliste," je v zgodnjih urah sporočil vodja vojaške uprave v Kijevu Timur Tkačenko. Med žrtvami in poškodovanimi so po njegovih besedah tudi otroci.

Ko se je zdanilo, so prebivalci mesta lahko le opazovali nove ruševine, tleče avtomobile in kraterje, ki so jih povzročile močne eksplozije.