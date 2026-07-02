Nočni napad z droni na Kijev: umrlo najmanj osem oseb

Le nekaj ur po tem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozoril, da se Rusija pripravlja na obsežen napad, so se v Kijevu zaslišali prvi poki in eksplozije.
"Sovražnik ponovno namerno napada stanovanjska območja in ubija civiliste," je v zgodnjih urah sporočil vodja vojaške uprave v Kijevu Timur Tkačenko. Med žrtvami in poškodovanimi so po njegovih besedah tudi otroci.
Ko se je zdanilo, so prebivalci mesta lahko le opazovali nove ruševine, tleče avtomobile in kraterje, ki so jih povzročile močne eksplozije.
Po mestu so izbruhnili tudi številni požari, poškodovana je tudi postaja z reševalnimi vozili, zaradi česar je vsaj ena oseba utrpela hude poškodbe, poroča BBC.
Nebo so ob napadu razsvetljevali še sledovi izstrelkov iz sistemov zračne obrambe.
Zelenski je v sredo celo prekinil svoj obisk v Dublinu, potem ko je sporočil, da imajo nove obveščevalne podatke, ki kažejo, da Moskva načrtuje napad na Ukrajino.
"Ljudi pozivam, naj bodo dodatno previdni, naj zaščitijo sebe, svoje otroke in seveda svoje družine," je dejal.
Preventivno je svoja lovska letala ponoči aktivirala tudi Poljska. "Ukrepi so preventivni in namenjeni zavarovanju ter zaščiti zračnega prostora, zlasti na območjih, ki mejijo na ogrožene regije," je poljska vojska zapisala na X. Poročil o napadih na poljsko ozemlje ni.